Sudão do Sul x Senegal: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas Eliminatórias da Copa Sudão do Sul e Senegal jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.10.25 8h00 Enquanto o Senegal lidera invicto o Grupo B, o Sudão do Sul é o lanterna do mesmo grupo e não obteve vitórias (X/ @CAF_Online) Sudão do Sul x Senegal disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 09h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Juba, no Sudão do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sudão do Sul x Senegal ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 09h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Senegal lidera invicto o Grupo B das eliminatórias africanas e acumula 5 vitórias, 3 empates, 13 gols marcados e 3 gols sofridos. Já o Sudão do Sul está na lanterna do grupo, ainda não obteve vitórias e soma 4 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados e 14 gols sofridos. Sudão do Sul x Senegal: prováveis escalações Sudão do Sul: Mawith; Taban, Toha, Puk Kun, Okocha; Malish, Chan Deng Yak; Mangar Majak, Peter Bentiu, Yuel; Okello. Senegal: Mendy; Diouf, Koulibaly, Seck, Diatta; P. Gueye, I. Gueye, Camara; Ndiaye, Jackson, Mané. FICHA TÉCNICA Sudão do Sul x Senegal Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Nacional de Juba, no Sudão do Sul Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 09h