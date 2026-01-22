Capa Jornal Amazônia
São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha

São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
Nas quartas de final, o São Paulo venceu o Botafogo e o Ibrachina eliminou o Palmeiras (Miguel Schincariol/ São Paulo FC)

São Paulo x Ibrachina disputam hoje, quinta-feira (22/01), as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Ibrachina ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas, o Ibrachina empatou com o Santo André por 1 a 1 e acumulou vitórias de 5 a 0 sobre o Ferroviário-CE, de 3 a 0 contra o Bangu, de 3 a 1 sobre o Atlético-MG, nos pênaltis contra o Santo andré, de 2 a 1 sobre o Inter e nos pênaltis contra o Palmeiras.

Já o São Paulo registrou vitórias de 2 a 0 sobre o Maruinense, de 2 a 0 contra o Independente, de 6 a 1 sobre o real Soccer, de 2 a 0 contra a Portuguesa, de 5 a 1 sobre o Operário Ferroviário, nos pênaltis contra o Red Bull Bragantino e de 3 a 1 sobre o Botafogo.

Bragantino x São Paulo: prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Hugo e Felipe; Djhordney, Matheus Ferreira e Lucyan; Tetê, Paulinho Venuto e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcellos.

Ibrachina: Gabriel Sena; Kauan Christian, Bryan Gustavo e Paulo Marques; Gabriel Oliveira; Luiz Fernando, Kleiton Oliveira, Enzo Bettin e Kayky Eduardo; Enrico Bernardes e Armando Chila. Técnico: Renato Souza.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Ibrachina
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 21h30

