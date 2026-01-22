São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 22.01.26 20h30 Nas quartas de final, o São Paulo venceu o Botafogo e o Ibrachina eliminou o Palmeiras (Miguel Schincariol/ São Paulo FC) São Paulo x Ibrachina disputam hoje, quinta-feira (22/01), as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x São Paulo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas etapas passadas, o Ibrachina empatou com o Santo André por 1 a 1 e acumulou vitórias de 5 a 0 sobre o Ferroviário-CE, de 3 a 0 contra o Bangu, de 3 a 1 sobre o Atlético-MG, nos pênaltis contra o Santo andré, de 2 a 1 sobre o Inter e nos pênaltis contra o Palmeiras. Já o São Paulo registrou vitórias de 2 a 0 sobre o Maruinense, de 2 a 0 contra o Independente, de 6 a 1 sobre o real Soccer, de 2 a 0 contra a Portuguesa, de 5 a 1 sobre o Operário Ferroviário, nos pênaltis contra o Red Bull Bragantino e de 3 a 1 sobre o Botafogo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Bragantino x São Paulo: prováveis escalações São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Hugo e Felipe; Djhordney, Matheus Ferreira e Lucyan; Tetê, Paulinho Venuto e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcellos. Ibrachina: Gabriel Sena; Kauan Christian, Bryan Gustavo e Paulo Marques; Gabriel Oliveira; Luiz Fernando, Kleiton Oliveira, Enzo Bettin e Kayky Eduardo; Enrico Bernardes e Armando Chila. Técnico: Renato Souza. FICHA TÉCNICA São Paulo x Ibrachina Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP) Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ibrachina São Paulo Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 Cariocão Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 20h30 DOAÇÃO Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) 22.01.26 18h55 Paulistão Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27