Futebol:

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Bologna e Celtic jogarão pela Liga Europa às 14h45 (X/ @BolognaFC1909en)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (22/01), incluem partidas pelo Campeonato Saudita Champions League.

Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  1. Al Taawon x Al Hazm - 12h15 - Sem informações
  2. Al Hilal x Al Feiha - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Quadisiya x Al Ittihad - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Liga Europa - Europa League

  1. Feyenoord x Sturm - 14h45 - Sem informações
  2. Viktoria Plzen x Porto - 14h45 - Sem informações
  3. Young Boys x Lyon - 14h45 - Sem informações
  4. Freiburg x Maccabi Tel Aviv - 14h45 - Sem informações
  5. Bologna x Celtic - 14h45 - Sem informações
  6. Malmö x Estrela Vermelha - 14h45 - Sem informações
  7. Brann x Midtjylland - 14h45 - Sem informações
  8. Fenerbahçe x Aston Villa - 14h45 - CazéTV
  9. PAOK x Betis - 14h45 - CazéTV
  10. Roma x Stuttgart - 17h - CazéTV
  11. Braga x Nottingham Forest - 17h - CazéTV
  12. Rangers x Ludogorets - 17h - Sem informações
  13. Dínamo Zagreb x FCSB - 17h - Sem informações
  14. Salzburg x Basel - 17h - Sem informações
  15. Ferencváros x Panathinaikos - 17h - Sem informações
  16. Nice x Go Ahead Eagles - 17h - Sem informações
  17. Celta x LOSC - 17h - Sem informações
  18. Utrecht x Genk - 17h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Fenerbahçe e Aston Villa; veja o horário

O jogo entre Fenerbahçe x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Roma e Stuttgart; veja o horário

O jogo entre Roma x Stuttgart terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Braga e Nottingham Forest; veja o horário

O jogo entre Braga x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Feiha; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Feiha terá transmissão ao vivo pelo Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Hilal x Al Feiha - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

  1. 14h30 - Al Quadisiya x Al Ittihad - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

.














