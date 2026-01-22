Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 22.01.26 7h00 Bologna e Celtic jogarão pela Liga Europa às 14h45 (X/ @BolognaFC1909en) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (22/01), incluem partidas pelo Campeonato Saudita e Champions League. Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Saudita Al Taawon x Al Hazm - 12h15 - Sem informações Al Hilal x Al Feiha - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Quadisiya x Al Ittihad - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Liga Europa - Europa League Feyenoord x Sturm - 14h45 - Sem informações Viktoria Plzen x Porto - 14h45 - Sem informações Young Boys x Lyon - 14h45 - Sem informações Freiburg x Maccabi Tel Aviv - 14h45 - Sem informações Bologna x Celtic - 14h45 - Sem informações Malmö x Estrela Vermelha - 14h45 - Sem informações Brann x Midtjylland - 14h45 - Sem informações Fenerbahçe x Aston Villa - 14h45 - CazéTV PAOK x Betis - 14h45 - CazéTV Roma x Stuttgart - 17h - CazéTV Braga x Nottingham Forest - 17h - CazéTV Rangers x Ludogorets - 17h - Sem informações Dínamo Zagreb x FCSB - 17h - Sem informações Salzburg x Basel - 17h - Sem informações Ferencváros x Panathinaikos - 17h - Sem informações Nice x Go Ahead Eagles - 17h - Sem informações Celta x LOSC - 17h - Sem informações Utrecht x Genk - 17h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Fenerbahçe e Aston Villa; veja o horário O jogo entre Fenerbahçe x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Roma e Stuttgart; veja o horário O jogo entre Roma x Stuttgart terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h. Onde assistir ao jogo de Braga e Nottingham Forest; veja o horário O jogo entre Braga x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h. Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Feiha; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Feiha terá transmissão ao vivo pelo Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Hilal x Al Feiha - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 14h30 - Al Quadisiya x Al Ittihad - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira. Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 