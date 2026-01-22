Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 3° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nova Iguaçu x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Fluminense registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira e uma derrota de 1 a 0 para o Boavista.

Já o Nova Iguaçu parrou por apenas uma vitória de 3 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ e por um empate sem gols com o Vasco.

Nova Iguaçu x Fluminense: prováveis escalações

Nova Iguaçu: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Matheus Reis, Canobbio e Everaldo. Técnico: Maxi Cuberas.

Fluminense: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem. Técnico: Carlos Vitor.

FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 21h30