Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca

Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Fluminense vem de uma derrota de 1 a 0 para o Boavista (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Nova Iguaçu x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 3° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nova Iguaçu x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Fluminense registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira e uma derrota de 1 a 0 para o Boavista.

Já o Nova Iguaçu parrou por apenas uma vitória de 3 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ e por um empate sem gols com o Vasco.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista
Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Nova Iguaçu x Fluminense: prováveis escalações

Nova Iguaçu: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Matheus Reis, Canobbio e Everaldo. Técnico: Maxi Cuberas.

Fluminense: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem. Técnico: Carlos Vitor.

FICHA TÉCNICA
Nova Iguaçu x Fluminense
Campeonato Carioca
Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fluminense

nova iguaçu

jogos de hoje

Campeonato Carioca
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa São Paulo de Futebol Júnior

São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha

São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

22.01.26 20h30

Cariocão

Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca

Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.01.26 20h30

DOAÇÃO

Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins

O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26)

22.01.26 18h55

Paulistão

Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista

Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.01.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

futebol

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

22.01.26 9h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda