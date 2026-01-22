Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.01.26 20h30 O Fluminense vem de uma derrota de 1 a 0 para o Boavista (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Nova Iguaçu x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 3° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Nova Iguaçu x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Fluminense registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira e uma derrota de 1 a 0 para o Boavista. Já o Nova Iguaçu parrou por apenas uma vitória de 3 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ e por um empate sem gols com o Vasco. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Nova Iguaçu x Fluminense: prováveis escalações Nova Iguaçu: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Matheus Reis, Canobbio e Everaldo. Técnico: Maxi Cuberas. Fluminense: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem. Técnico: Carlos Vitor. FICHA TÉCNICA Nova Iguaçu x Fluminense Campeonato Carioca Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense nova iguaçu jogos de hoje Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 Cariocão Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 20h30 DOAÇÃO Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) 22.01.26 18h55 Paulistão Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27