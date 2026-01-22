Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.01.26 18h30 O Santos vem de um empate de 1 a 1 com o Guarani (Santos FC/ Flickr) Santos x Corinthians disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Santos x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV e HBO Max, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Santos registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino, uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras e um empate de 1 a 1 com o Guarani. Já o Corinthians passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o Ponte Preta, uma derrota desse mesmo placar para o Bragantino e um empate de 1 a 1 com o São Paulo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Santos x Corinthians: prováveis escalações Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Rollheiser; Gabriel Barbosa e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo, Breno Bidon e Matheus Pereira; Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. FICHA TÉCNICA Santos x Corinthians Campeonato Paulista Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP) Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos FC Corinthians jogos de hoje Campeonato Paulista Paulistão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 Cariocão Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 20h30 DOAÇÃO Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) 22.01.26 18h55 Paulistão Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27