Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista

Santos x Corinthians disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV e HBO Max, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Santos registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino, uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras e um empate de 1 a 1 com o Guarani.

Já o Corinthians passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o Ponte Preta, uma derrota desse mesmo placar para o Bragantino e um empate de 1 a 1 com o São Paulo.

Santos x Corinthians: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Rollheiser; Gabriel Barbosa e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo, Breno Bidon e Matheus Pereira; Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Santos x Corinthians

Campeonato Paulista

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 19h30