Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins

O Águia de Marabá informou, nesta quinta-feira (22), que a família do treinador da equipe sub-20, Ronan Tyezer, autorizou a doação de órgãos após a confirmação de sua morte. O técnico estava internado há sete dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Gurupi, no Tocantins.

Segundo nota divulgada pelo clube, o corpo permanecerá no hospital por aproximadamente 72 horas, período necessário para a realização dos procedimentos previstos nos protocolos médicos de captação de órgãos. Após a conclusão dessa etapa, o traslado para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26).

Ronan Tyezer foi uma das vítimas do acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20 do Águia de Marabá, ocorrido na noite da última quinta-feira (15), na BR-153, nas proximidades do município de Santa Rita. A equipe retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O treinador chegou a ser socorrido com vida e permaneceu hospitalizado em estado grave, sob coma induzido e uso de drogas vasoativas. Com a ausência de evolução clínica, o hospital iniciou o protocolo de avaliação neurológica, que constatou a morte encefálica. Diante do diagnóstico, a família optou pelo desligamento dos aparelhos e, posteriormente, autorizou a doação de órgãos.

O acidente vitimou ainda o preparador físico Hecton Alves, que morreu no local da colisão. Os demais integrantes da delegação não sofreram ferimentos graves.

Em nota, o Águia de Marabá destacou a decisão da família como um gesto de solidariedade e informou que o velório de Ronan Tyezer será realizado no salão paroquial da Igreja São Félix do Valois, em frente ao Estádio Zinho Oliveira, após a chegada do corpo à cidade.