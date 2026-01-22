Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) O Liberal 22.01.26 18h55 O Águia de Marabá informou, nesta quinta-feira (22), que a família do treinador da equipe sub-20, Ronan Tyezer, autorizou a doação de órgãos após a confirmação de sua morte. O técnico estava internado há sete dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Gurupi, no Tocantins. VEJA MAIS Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha Segundo nota divulgada pelo clube, o corpo permanecerá no hospital por aproximadamente 72 horas, período necessário para a realização dos procedimentos previstos nos protocolos médicos de captação de órgãos. Após a conclusão dessa etapa, o traslado para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26). Ronan Tyezer foi uma das vítimas do acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20 do Águia de Marabá, ocorrido na noite da última quinta-feira (15), na BR-153, nas proximidades do município de Santa Rita. A equipe retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O treinador chegou a ser socorrido com vida e permaneceu hospitalizado em estado grave, sob coma induzido e uso de drogas vasoativas. Com a ausência de evolução clínica, o hospital iniciou o protocolo de avaliação neurológica, que constatou a morte encefálica. Diante do diagnóstico, a família optou pelo desligamento dos aparelhos e, posteriormente, autorizou a doação de órgãos. O acidente vitimou ainda o preparador físico Hecton Alves, que morreu no local da colisão. Os demais integrantes da delegação não sofreram ferimentos graves. Em nota, o Águia de Marabá destacou a decisão da família como um gesto de solidariedade e informou que o velório de Ronan Tyezer será realizado no salão paroquial da Igreja São Félix do Valois, em frente ao Estádio Zinho Oliveira, após a chegada do corpo à cidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave águia de marabá futebol paraense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DOAÇÃO Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) 22.01.26 18h55 Paulistão Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 18h30 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Democrata: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e Democrata GV jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 17h30 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27