O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h45, o Inter de Milão e Pisa jogarão pela Série A italiana (X/ @Inter)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (23/01), incluem partidas pelo Campeonato Italiano, La Liga Bundesliga.

Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. St. Pauli x Hamburg - 16h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Levante x Elche - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Inter de Milão x Pisa - 16h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Inter e Pisa; veja o horário

O jogo entre Internazionale x Pisa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Levante e Elche; veja o horário

O jogo entre Levante x Elche terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Saint Pauli e Hamburgo; veja o horário

O jogo entre St Pauli x Hamburg terá transmissão ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Inter de Milão x Pisa - Campeonato Italiano

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Inter de Milão x Pisa - Campeonato Italiano
  2. 17h - Levante x Elche - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - St. Pauli x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

