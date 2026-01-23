Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 23.01.26 7h00 Às 16h45, o Inter de Milão e Pisa jogarão pela Série A italiana (X/ @Inter) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (23/01), incluem partidas pelo Campeonato Italiano, La Liga e Bundesliga. Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga St. Pauli x Hamburg - 16h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Levante x Elche - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Italiano Inter de Milão x Pisa - 16h45 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Inter e Pisa; veja o horário O jogo entre Internazionale x Pisa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Levante e Elche; veja o horário O jogo entre Levante x Elche terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, às 17h. Onde assistir ao jogo de Saint Pauli e Hamburgo; veja o horário O jogo entre St Pauli x Hamburg terá transmissão ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h45 - Inter de Milão x Pisa - Campeonato Italiano SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h45 - Inter de Milão x Pisa - Campeonato Italiano 17h - Levante x Elche - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - St. Pauli x Hamburg - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 