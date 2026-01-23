Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (23/01), incluem partidas pelo Campeonato Italiano, La Liga e Bundesliga.

Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

St. Pauli x Hamburg - 16h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Levante x Elche - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Italiano

Inter de Milão x Pisa - 16h45 - ESPN e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

16h45 - Inter de Milão x Pisa - Campeonato Italiano

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h45 - Inter de Milão x Pisa - Campeonato Italiano 17h - Levante x Elche - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

16h30 - St. Pauli x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.