Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10)

A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

A seleção brasileira vem de uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia (Rafael Ribeiro/ CBF)

Coreia do Sul x Brasil disputam hoje, terça-feira (09/09), um jogo amistoso. O jogo inicia às 08h (horário de Brasília), no Estádio Sang-am, em Seul, Coreia do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Coreia do Sul x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 08h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a Coreia do Sul goleou a China por 3 a 0, venceu Hong Kong por 2 a 0, perdeu para o Japão por 1 a 0, superou os EUA por 2 a 0 e empatou com o México por 2 a 2.

Já a seleção brasileira perdeu para a Argentina por 4 a 1, empatou sem gols com o Equador, venceu o Paraguai por 1 a 0, goleou o Chile por 3 a 0 e perdeu para a Bolívia por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

Coreia do Sul x Brasil: prováveis escalações

Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo.

Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA
Coreia do Sul x Brasil
Amistoso Internacional
Local: Estádio Sang-am, em Seul, Coreia do Sul
Data/Horário: 10 de setembro de 2025, 08h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

amistoso da seleção brasileira

jogos de hoje

jogo amistoso

Brasil

Coreia do Sul

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Sudão do Sul x Senegal: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas Eliminatórias da Copa

Sudão do Sul e Senegal jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.10.25 8h00

Eliminatórias da Copa do Mundo

Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10)

A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.10.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.10.25 7h00

Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B

Coritiba e Atlético-GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

09.10.25 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa

Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso

10.10.25 0h17

Futebol

Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B

O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira

09.10.25 23h39

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.10.25 7h00

Eliminatórias da Copa do Mundo

Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10)

A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda