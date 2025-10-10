Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10)

Coreia do Sul x Brasil disputam hoje, terça-feira (09/09), um jogo amistoso. O jogo inicia às 08h (horário de Brasília), no Estádio Sang-am, em Seul, Coreia do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coreia do Sul x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 08h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a Coreia do Sul goleou a China por 3 a 0, venceu Hong Kong por 2 a 0, perdeu para o Japão por 1 a 0, superou os EUA por 2 a 0 e empatou com o México por 2 a 2.

Já a seleção brasileira perdeu para a Argentina por 4 a 1, empatou sem gols com o Equador, venceu o Paraguai por 1 a 0, goleou o Chile por 3 a 0 e perdeu para a Bolívia por 1 a 0.

Coreia do Sul x Brasil: prováveis escalações

Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo.

Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Coreia do Sul x Brasil

Amistoso Internacional

Local: Estádio Sang-am, em Seul, Coreia do Sul

Data/Horário: 10 de setembro de 2025, 08h