São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha

Estadão Conteúdo

O São Paulo garantiu vaga na final da Copa São Paulo de Juniores ao golear o Ibrachina por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (22), no estádio do MorumBis, pela semifinal da competição. Atual campeão do torneio, o time tricolor chega à decisão de forma invicta e segue na busca pelo bicampeonato consecutivo e pela sexta conquista, em duelo contra o Cruzeiro, também invicto, no domingo (25), no Pacaembu.

Com o resultado, o São Paulo avançou à final mantendo a defesa do título e a invencibilidade. O adversário será o Cruzeiro, que também não sofreu derrotas até o momento, cenário que reforça o equilíbrio do confronto decisivo da Copinha.

O primeiro tempo teve domínio do São Paulo desde os minutos iniciais. Logo aos três minutos, Paulinho recebeu passe em profundidade, invadiu a área, driblou o goleiro e finalizou no canto esquerdo para abrir o placar. A equipe ampliou aos 21 minutos, em jogada construída pela direita, quando Pedro Ferreira cruzou para a área e encontrou o zagueiro Isac livre, que cabeceou para o gol.

Após a pausa para hidratação, o Ibrachina conseguiu equilibrar as ações e diminuiu aos 26 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Luiz Fernando, após toque de mão na área. O São Paulo voltou a controlar a partida e fez o terceiro aos 41, com Gustavo Santana, em finalização precisa, fechando a etapa inicial em 3 a 1.

No segundo tempo, o panorama foi definido logo no início. Aos dois minutos, o Ibrachina ficou com um jogador a menos após a expulsão do zagueiro GB, que cometeu falta em Tetê quando o atacante avançava em direção ao gol.

Com superioridade numérica, o São Paulo ampliou rapidamente. Aos três minutos, Igor Felisberto cobrou falta com precisão, colocando a bola no ângulo direito do goleiro Gabriel Sena e marcando o quarto gol.

O Ibrachina ainda perdeu mais um jogador aos 40 minutos, quando Gabriel Cunha levou vermelho direto após cotovelada no adversário. A partir daí, o São Paulo administrou o resultado e confirmou a classificação.

Palavras-chave

futebol

Copa São Paulo de Juniores

São Paulo

Ibrachina
Esportes
