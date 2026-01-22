São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha Estadão Conteúdo 22.01.26 23h47 O São Paulo garantiu vaga na final da Copa São Paulo de Juniores ao golear o Ibrachina por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (22), no estádio do MorumBis, pela semifinal da competição. Atual campeão do torneio, o time tricolor chega à decisão de forma invicta e segue na busca pelo bicampeonato consecutivo e pela sexta conquista, em duelo contra o Cruzeiro, também invicto, no domingo (25), no Pacaembu. Com o resultado, o São Paulo avançou à final mantendo a defesa do título e a invencibilidade. O adversário será o Cruzeiro, que também não sofreu derrotas até o momento, cenário que reforça o equilíbrio do confronto decisivo da Copinha. O primeiro tempo teve domínio do São Paulo desde os minutos iniciais. Logo aos três minutos, Paulinho recebeu passe em profundidade, invadiu a área, driblou o goleiro e finalizou no canto esquerdo para abrir o placar. A equipe ampliou aos 21 minutos, em jogada construída pela direita, quando Pedro Ferreira cruzou para a área e encontrou o zagueiro Isac livre, que cabeceou para o gol. Após a pausa para hidratação, o Ibrachina conseguiu equilibrar as ações e diminuiu aos 26 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Luiz Fernando, após toque de mão na área. O São Paulo voltou a controlar a partida e fez o terceiro aos 41, com Gustavo Santana, em finalização precisa, fechando a etapa inicial em 3 a 1. No segundo tempo, o panorama foi definido logo no início. Aos dois minutos, o Ibrachina ficou com um jogador a menos após a expulsão do zagueiro GB, que cometeu falta em Tetê quando o atacante avançava em direção ao gol. Com superioridade numérica, o São Paulo ampliou rapidamente. Aos três minutos, Igor Felisberto cobrou falta com precisão, colocando a bola no ângulo direito do goleiro Gabriel Sena e marcando o quarto gol. O Ibrachina ainda perdeu mais um jogador aos 40 minutos, quando Gabriel Cunha levou vermelho direto após cotovelada no adversário. A partir daí, o São Paulo administrou o resultado e confirmou a classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores São Paulo Ibrachina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha 22.01.26 23h47 O Leão chegou! VÍDEO: Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026 Última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994 22.01.26 14h24 vitória Fluminense se reabilita em cima do Nova Iguaçu antes do clássico contra o Flamengo Além de se reabilitar da derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, o Fluminense atingiu os seis pontos, mesma pontuação de Volta Redonda e Bangu 22.01.26 23h57