Tapajós x Itupiranga: com um olho no rebaixamento e outro no G8, times se enfrentam hoje na Curuzu

Tapajós e Itupiranga fazem, na tarde deste domingo, um duelo que tem como principal foco a fuga da zona de rebaixamento, mas que, com o equilíbrio da tabela, também mantém ambos com chances de classificação para as quartas de final do Parazão 2023. A bola rola a partir das 15h30 no Estádio da Curuzu, onde o Boto da Amazônia tem mandado seus jogos em Belém em acordo com o Paysandu.

VEJA MAIS

O Boto da Amazônia vive situação delicada. É o lanterna da competição, com apenas três pontos conquistados nos seis jogos disputados até aqui. A única vitória do Tapajós na temporada foi no clássico de Santarém contra o São Francisco, disputado há quase um mês. Para deixar a ponta inferior do campeonato e ainda sonhar com uma posição no G8, é necessário vencer o Itupiranga, que também derrapa no estadual.

Douglas Lima está entre os destaques do Tapajós (Divulgação)

Depois de perder para Águia (4 a 1) e Remo (2 a 0), o técnico Robson Melo vai buscar o feito diante de um adversário de nível mais equivalente.

O Itupiranga, por outro lado, quer embalar no Campeonato Paraense depois de vencer pela primeira vez no ano. O Crocodilo superou o Castanhal na rodada passada por 2 a 1 jogando em casa, no Estádio Jaime Sena Pimentel. O técnico Wando Costa deve manter a base que triunfou sobre o Japiim, mas não poderá ter o lateral-esquerdo Hércules, suspenso com três amarelos. Wellington Pará deve assumir a função.

Tabela equilibrada

Com duas rodadas para o fim da primeira fase e, consequentemente, seis pontos ainda em disputa, o Tapajós, mesmo último colocado, ainda sonha com o avanço às quartas de final. Isso porque apenas três pontos distanciam o Boto do Bragantino, que abre o G8 do Parazão. A situação é ainda mais viável para o Itupiranga. Com cinco pontos, o Crocodilo está só dois atrás do Caeté, que é o 5º colocado, por exemplo. Até a abertura da rodada apenas Remo, Águia de Marabá e Paysandu já estavam com a vaga na segunda fase garantida.

No apito

O árbitro central da partida será Andrey da Silva e Silva, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e Felipe Souza da Silva.