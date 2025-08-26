Sturm x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/08) pela Champions League

Sturm Graz x Bodo/Glimt disputam hoje, terça-feira (26/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na UPC-Arena, em Graz, Áustria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sturm Graz x Bodo-Glimt ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Sturm e Bodo-Glimt entraram nessa etapa da competição qualificatória.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Bodø/Glimt por 5 a 0.

Sturm x Bodo/Glimt: prováveis escalações

Sturm: Christensen; Malic, Oermann, Lavalee, Karic; Horvat, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Grgic, Boving. Técnico: Jurgen Saumel.

Bodø/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Maatta, Hogh, Hauge. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA

Sturm x Bodo Glimt

Champions League

Local: UPC-Arena, em Graz, Áustria

Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 16h