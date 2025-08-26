Sturm x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/08) pela Champions League Sturm Graz e Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 26.08.25 15h00 Bodø/Glimt goleou Sturm por 5 a 0 na partida de ida (X/ @Glimt) Sturm Graz x Bodo/Glimt disputam hoje, terça-feira (26/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na UPC-Arena, em Graz, Áustria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sturm Graz x Bodo-Glimt ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Sturm e Bodo-Glimt entraram nessa etapa da competição qualificatória. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Bodø/Glimt por 5 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira Pafos x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League Pafos e Estrela Vermelha jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Sheffield Wednesday x Leeds: onde assistir e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Liga Inglesa Sheffield Wednesday e Leeds jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Sturm x Bodo/Glimt: prováveis escalações Sturm: Christensen; Malic, Oermann, Lavalee, Karic; Horvat, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Grgic, Boving. Técnico: Jurgen Saumel. Bodø/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Maatta, Hogh, Hauge. Técnico: Marcelo Gallardo. FICHA TÉCNICA Sturm x Bodo Glimt Champions League Local: UPC-Arena, em Graz, Áustria Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bodo Glimt Sturm Graz Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa da Liga Inglesa Sheffield Wednesday x Leeds: onde assistir e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Liga Inglesa Sheffield Wednesday e Leeds jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 26.08.25 15h00 Liga dos Campeões Sturm x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/08) pela Champions League Sturm Graz e Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 26.08.25 15h00 Liga dos Campeões Pafos x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League Pafos e Estrela Vermelha jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 26.08.25 15h00 Copa da Alemanha Braunschweig x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Alemanha Eintracht Braunschweig e VfB Stuttgart jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 26.08.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02