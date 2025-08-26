Pafos x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League

Pafos x Estrela Vermelha disputam hoje, terça-feira (26/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Alphamega, em Limassol, Chipre. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pafos x Estrela Vermelha ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, o Pafos eliminou Dínamo Kiev, equanto Estrela Vermelha superou Lech Poznan.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória da Estrela Vermelha por 2 a 1.

Pafos x Estrela Vermelha: prováveis escalações

Pafos: Neofytos Michael; Bruno; Luckassen, Goldar e Pileas; Pepê, Orsic, João Correia e Ivan Sunjic; Tankovic e Dragomir. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

Estrela Vermelha: Mateus Santana; Seol Yung-Woo, Veljko Milosavljevic, Veljkovic e Tiknizyan; Krunic e Elsnik; Babicka, Olayinka e Bruno Duarte; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojevic.

FICHA TÉCNICA

Pafos x Estrela Vermelha

Champions League

Local: Estádio Alphamega, em Limassol, Chipre

Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 16h