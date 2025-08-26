Sheffield Wednesday x Leeds: onde assistir e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Liga Inglesa Sheffield Wednesday e Leeds jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.08.25 15h00 Em seus últimos jogos, Leeds perdeu para Arsenal e Sheffield empatou com Wrexham (X/ @LUFC) Sheffield Wednesday x Leeds disputam hoje, terça-feira (26/08), a segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hillsborough, em Sheffield, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sheffield x Leeds ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Já o Leeds passou por um empate sem gols com o Manchester United, dois empates de 1 a 1 com o Villarreal e o Milan, uma vitória de 1 a 0 sobre o Everton e uma derrota de 5 a 0 para o Arsenal. Sheffield x Leeds: prováveis escalações Sheffield Wednesday: Charles; Siqeuria, Emery, Weaver, Johnson; Thornton, Shipston, Fusire, Kobacki; McNeill, Ugbo. Técnico: Henrik Pedersen. Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Strujik, Gudmundsson; Tanaka, Gruev, Stach; James, Nmecha, Gnonto.Técnico: Daniel Farke. FICHA TÉCNICA Sheffield Wednesday x Leeds Copa da Liga Inglesa Local: Estádio Hillsborough, em Sheffield, Inglaterra Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 16h 