Sheffield Wednesday x Leeds: onde assistir e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Liga Inglesa

Sheffield Wednesday x Leeds disputam hoje, terça-feira (26/08), a segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hillsborough, em Sheffield, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sheffield x Leeds ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Sheffield empatou com Watford por 1 a 1, perdeu para Leicester por 2 a 1, venceu Bolton Wanderers nos pênaltis, perdeu para Stoke City por 3 a 0 e empatou com Wrexham por 2 a 2.

Já o Leeds passou por um empate sem gols com o Manchester United, dois empates de 1 a 1 com o Villarreal e o Milan, uma vitória de 1 a 0 sobre o Everton e uma derrota de 5 a 0 para o Arsenal.

Sheffield x Leeds: prováveis escalações

Sheffield Wednesday: Charles; Siqeuria, Emery, Weaver, Johnson; Thornton, Shipston, Fusire, Kobacki; McNeill, Ugbo. Técnico: Henrik Pedersen.

Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Strujik, Gudmundsson; Tanaka, Gruev, Stach; James, Nmecha, Gnonto.Técnico: Daniel Farke.

FICHA TÉCNICA

Sheffield Wednesday x Leeds

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Hillsborough, em Sheffield, Inglaterra

Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 16h