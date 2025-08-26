Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (26/08), incluem partidas pela Champions League e pela Copa da Alemanha.

Às 13h45, o Kairat jogará contra o Celtic pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 16h, o Pafos enfrentará a Estrela Vermelha pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

Kairat x Celtic - 13h45 - Max Sturm Graz x Bodo Glimt - 16h - Space e Max Pafos x Estrela Vermelha - 16h - SBT, TNT e Max

Copa da Alemanha

Eintracht Braunschweig x Stuttgart - 15h45 - ESPN 3 e Disney+

O jogo entre Eintracht Braunschweig x Stuttgart terá transmissão ao vivo pelo ESPN 3 e Disney+, às 15h45.

O jogo entre Kairat x Celtic terá transmissão ao vivo pela Max, às 13h45.

O jogo entre Sturm x Bodo-Glimt terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

O jogo entre Pafos x Estrela Vermelha terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

16h - Pafos x Estrela Vermelha - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

15h45 - Eintracht Braunschweig x Stuttgart - Copa da Alemanha

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

13h45 - Kairat x Celtic - Champions League 16h - Sturm Graz x Bodo Glimt - Champions League 16h - Pafos x Estrela Vermelha - Champions League

Disney+

15h45 - Eintracht Braunschweig x Stuttgart - Copa da Alemanha

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.