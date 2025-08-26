Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 26.08.25 7h00 Às 13h45, Kairat e Celtic jogarão pela Champions League (X/ @CelticFC) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (26/08), incluem partidas pela Champions League e pela Copa da Alemanha. Às 13h45, o Kairat jogará contra o Celtic pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 16h, o Pafos enfrentará a Estrela Vermelha pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Champions League Kairat x Celtic - 13h45 - Max Sturm Graz x Bodo Glimt - 16h - Space e Max Pafos x Estrela Vermelha - 16h - SBT, TNT e Max Copa da Alemanha Eintracht Braunschweig x Stuttgart - 15h45 - ESPN 3 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Braunschweig e Stuttgart; veja o horário O jogo entre Eintracht Braunschweig x Stuttgart terá transmissão ao vivo pelo ESPN 3 e Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Kairat e Celtic; veja o horário O jogo entre Kairat x Celtic terá transmissão ao vivo pela Max, às 13h45. Onde assistir ao jogo de Sturm e Bodo Glimt; veja o horário O jogo entre Sturm x Bodo-Glimt terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Pafos e Estrela Vermelha; veja o horário O jogo entre Pafos x Estrela Vermelha terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 16h - Pafos x Estrela Vermelha - Champions League Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 15h45 - Eintracht Braunschweig x Stuttgart - Copa da Alemanha SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - Kairat x Celtic - Champions League 16h - Sturm Graz x Bodo Glimt - Champions League 16h - Pafos x Estrela Vermelha - Champions League Disney+ 15h45 - Eintracht Braunschweig x Stuttgart - Copa da Alemanha Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 