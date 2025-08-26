Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 13h45, Kairat e Celtic jogarão pela Champions League (X/ @CelticFC)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (26/08), incluem partidas pela Champions League e pela Copa da Alemanha.

Às 13h45, o Kairat jogará contra o Celtic pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 16h, o Pafos enfrentará a Estrela Vermelha pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

  1. Kairat x Celtic - 13h45 - Max
  2. Sturm Graz x Bodo Glimt - 16h - Space e Max
  3. Pafos x Estrela Vermelha - 16h - SBT, TNT e Max

Copa da Alemanha

  1. Eintracht Braunschweig x Stuttgart - 15h45 - ESPN 3 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Braunschweig e Stuttgart; veja o horário

O jogo entre Eintracht Braunschweig x Stuttgart terá transmissão ao vivo pelo ESPN 3 e Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Kairat e Celtic; veja o horário

O jogo entre Kairat x Celtic terá transmissão ao vivo pela Max, às 13h45.

Onde assistir ao jogo de Sturm e Bodo Glimt; veja o horário

O jogo entre Sturm x Bodo-Glimt terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Pafos e Estrela Vermelha; veja o horário

O jogo entre Pafos x Estrela Vermelha terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 16h - Pafos x Estrela Vermelha - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Eintracht Braunschweig x Stuttgart - Copa da Alemanha

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira

 

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - Kairat x Celtic - Champions League
  2. 16h - Sturm Graz x Bodo Glimt - Champions League
  3. 16h - Pafos x Estrela Vermelha - Champions League

Disney+

  1. 15h45 - Eintracht Braunschweig x Stuttgart - Copa da Alemanha

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

 

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

