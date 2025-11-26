Sporting x Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/11) pela Champions League

Sporting x Club Brugge disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sporting x Brugge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas da Champions League, o Sporting goleou o Kairat por 4 a 1, perdeu para o Napoli por 2 a 1, venceu o Olympique de Marseillepor esse mesmo placar e empatou com o Juventus por 1 a 1.

Já o Club Brugge passou por uma vitória de 4 a 1 sobre o Mônaco, por uma derrota de 2 a 1 para a Atalanta, por outra de 4 a 0 para o Bayern de Munique e por um empate de 3 a 3 com o Barcelona.

VEJA MAIS

Sporting x Brugge: prováveis escalações

Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Diomandé, Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e João Simões; Francisco Trincão, Geovany Quenda e Alisson Santos (Geny Catamo) e Luis Javier Suárez (Rodrigo Ribeiro). Técnico: Rui Borges.

Brugge: Nordin Jackers; Hugo Siquet, Joel Ordóñez, Brandon Mechele e Joaquin Seys; Aleksandar Stanković, Raphael Onyedika e Hans Vanaken; Christos Tzolis, Carlos Forbs e Nicolo Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Club Brugge

Champions League

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h