Nos pênaltis, Atlético Paraense vence o Santos e fatura o título do Banpará Parazão A3 Os dois finalistas estão garantidos na popular Segundinha do próximo ano O Liberal 26.11.25 16h40 O Atlético passou pelo Santos e ficou com a taça do Parazão A3. (@lennophotografia) O Clube Atlético Paraense confirmou a grande fase e conquistou o título da terceira divisão do Campeonato Paraense. Depois de superar o Gavião Kyikatejê na semifinal, o CAP repetiu a boa atuação na decisão diante do Santos Athletico e levantou a taça do Parazão A3. A vaga na final foi assegurada na última quarta-feira (19), quando o Atlético Paraense venceu o Gavião por 3 a 1 no Estádio Rosenão, em Parauapebas. O resultado fechou o confronto em 5 a 2 no agregado e reforçou a campanha dominante da equipe do Sudeste do Estado: oito vitórias em oito jogos, com 25 gols marcados e apenas quatro sofridos. VEJA MAIS Série A3 do Parazão: 5ª rodada acontece nesta quarta (15); veja confrontos e classificação Disputa pelas vagas nas quartas de final se afunila com jogos que consolidam as lideranças nos quatro grupos Séries A2 e A3 do Campeonato Paraense serão transmitidas pela TV Alepa, diz presidente da FPF Durante uma entrevista a página Futebol Paraense, Ricardo Gluck Paul, detalhou as novidades que serão implementadas em 2025 FPF convoca clubes para o Pré-Congresso Técnico do Parazão A2 e A3 Durante o evento, serão apresentadas as ideias iniciais para a organização dos torneios, além da discussão de pontos estratégicos essenciais para o andamento das competições Na grande final, disputada também no Rosenão, o CAP pressionou o Santos Athletico durante todo o tempo normal, mas o duelo terminou empatado. A decisão foi para os pênaltis, onde os donos da casa mostraram mais eficiência e confirmaram a vitória que garantiu o título estadual da terceira divisão. Com a conquista, campeão e vice do Parazão A3 asseguram vaga na Segundinha do Campeonato Paraense de 2026, mantendo o Atlético Paraense e o Santos Athletico no calendário das principais competições do futebol paraense do próximo ano.