Nos pênaltis, Atlético Paraense vence o Santos e fatura o título do Banpará Parazão A3

O Clube Atlético Paraense confirmou a grande fase e conquistou o título da terceira divisão do Campeonato Paraense. Depois de superar o Gavião Kyikatejê na semifinal, o CAP repetiu a boa atuação na decisão diante do Santos Athletico e levantou a taça do Parazão A3.

A vaga na final foi assegurada na última quarta-feira (19), quando o Atlético Paraense venceu o Gavião por 3 a 1 no Estádio Rosenão, em Parauapebas. O resultado fechou o confronto em 5 a 2 no agregado e reforçou a campanha dominante da equipe do Sudeste do Estado: oito vitórias em oito jogos, com 25 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Na grande final, disputada também no Rosenão, o CAP pressionou o Santos Athletico durante todo o tempo normal, mas o duelo terminou empatado. A decisão foi para os pênaltis, onde os donos da casa mostraram mais eficiência e confirmaram a vitória que garantiu o título estadual da terceira divisão.

Com a conquista, campeão e vice do Parazão A3 asseguram vaga na Segundinha do Campeonato Paraense de 2026, mantendo o Atlético Paraense e o Santos Athletico no calendário das principais competições do futebol paraense do próximo ano.