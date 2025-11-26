Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Nos pênaltis, Atlético Paraense vence o Santos e fatura o título do Banpará Parazão A3

Os dois finalistas estão garantidos na popular Segundinha do próximo ano

O Liberal
fonte

O Atlético passou pelo Santos e ficou com a taça do Parazão A3. (@lennophotografia)

O Clube Atlético Paraense confirmou a grande fase e conquistou o título da terceira divisão do Campeonato Paraense. Depois de superar o Gavião Kyikatejê na semifinal, o CAP repetiu a boa atuação na decisão diante do Santos Athletico e levantou a taça do Parazão A3.

A vaga na final foi assegurada na última quarta-feira (19), quando o Atlético Paraense venceu o Gavião por 3 a 1 no Estádio Rosenão, em Parauapebas. O resultado fechou o confronto em 5 a 2 no agregado e reforçou a campanha dominante da equipe do Sudeste do Estado: oito vitórias em oito jogos, com 25 gols marcados e apenas quatro sofridos.

VEJA MAIS

image Série A3 do Parazão: 5ª rodada acontece nesta quarta (15); veja confrontos e classificação
Disputa pelas vagas nas quartas de final se afunila com jogos que consolidam as lideranças nos quatro grupos

image Séries A2 e A3 do Campeonato Paraense serão transmitidas pela TV Alepa, diz presidente da FPF
Durante uma entrevista a página Futebol Paraense, Ricardo Gluck Paul, detalhou as novidades que serão implementadas em 2025

image FPF convoca clubes para o Pré-Congresso Técnico do Parazão A2 e A3
Durante o evento, serão apresentadas as ideias iniciais para a organização dos torneios, além da discussão de pontos estratégicos essenciais para o andamento das competições

Na grande final, disputada também no Rosenão, o CAP pressionou o Santos Athletico durante todo o tempo normal, mas o duelo terminou empatado. A decisão foi para os pênaltis, onde os donos da casa mostraram mais eficiência e confirmaram a vitória que garantiu o título estadual da terceira divisão.

Com a conquista, campeão e vice do Parazão A3 asseguram vaga na Segundinha do Campeonato Paraense de 2026, mantendo o Atlético Paraense e o Santos Athletico no calendário das principais competições do futebol paraense do próximo ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

terceira divisão do campeonato paraense

atlético paraense

futebol paraense

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Europa League

Aston Villa x Young Boys: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/11) pela Liga Europa

Aston Villa e Young Boys jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

27.11.25 13h45

Europa League

Porto x Nice: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa

Porto e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

27.11.25 13h45

Europa League

Roma x Midtjylland: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa

Roma e Midtjylland jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

27.11.25 13h45

Futebol

Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores 

Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais.

27.11.25 10h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Foco

Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’

O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento

26.11.25 12h25

Futebol

Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais?

27.11.25 10h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

27.11.25 7h00

Vai ficar?

Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem'

Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato

26.11.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda