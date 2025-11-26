Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 26.11.25 7h00 Às 19h, Bragantino jogará contra o Fortaleza pelo Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (26/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão e pela Champions League. Às 17h, o Arsenal jogará contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Bragantino enfrentará o Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Bragantino x Fortaleza - 19h - Premiere Champions League Copenhague x Kairat - 14h45 - Space e HBO Max Pafos x Monaco - 14h45 - TNT e HBO Max Olympiacos x Real Madrid - 17h - TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Tottenham - 17h - Space e HBO Max Liverpool x PSV - 17h - HBO Max Arsenal x Bayern de Munique - 17h - HBO Max Atlético Madrid x Inter de Milão - 17h - HBO Max Eintracht Frankfurt x Atalanta - 17h - HBO Max Sporting x Club Brugge - 17h - HBO Max Onde assistir ao jogo de Olympiacos e Real Madrid; veja o horário O jogo entre Olympiacos x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de PSG e Tottenham; veja o horário O jogo entre PSG x Tottenham terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Liverpool e PSV; veja o horário O jogo entre Liverpool x PSV terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Arsenal e Bayern; veja o horário O jogo entre Arsenal x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT 14h45 - Pafos x Monaco - Champions League 17h - Olympiacos x Real Madrid - Champions League ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Copenhague x Kairat - Champions League 14h45 - Pafos x Monaco - Champions League 17h - Olympiacos x Real Madrid - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Tottenham - Champions League 17h - Liverpool x PSV - Champions League 17h - Arsenal x Bayern de Munique - Champions League 17h - Atlético Madrid x Inter de Milão - Champions League 17h - Eintracht Frankfurt x Atalanta - Champions League 17h - Sporting x Club Brugge - Champions League Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira. Premiere 19h - Bragantino x Fortaleza - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 