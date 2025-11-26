Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (26/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão e pela Champions League.

Às 17h, o Arsenal jogará contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Bragantino enfrentará o Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Bragantino x Fortaleza - 19h - Premiere

Champions League

Copenhague x Kairat - 14h45 - Space e HBO Max Pafos x Monaco - 14h45 - TNT e HBO Max Olympiacos x Real Madrid - 17h - TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Tottenham - 17h - Space e HBO Max Liverpool x PSV - 17h - HBO Max Arsenal x Bayern de Munique - 17h - HBO Max Atlético Madrid x Inter de Milão - 17h - HBO Max Eintracht Frankfurt x Atalanta - 17h - HBO Max Sporting x Club Brugge - 17h - HBO Max

O jogo entre Olympiacos x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

O jogo entre PSG x Tottenham terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h.

O jogo entre Liverpool x PSV terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

O jogo entre Arsenal x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

14h45 - Pafos x Monaco - Champions League 17h - Olympiacos x Real Madrid - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

14h45 - Copenhague x Kairat - Champions League 14h45 - Pafos x Monaco - Champions League 17h - Olympiacos x Real Madrid - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Tottenham - Champions League 17h - Liverpool x PSV - Champions League 17h - Arsenal x Bayern de Munique - Champions League 17h - Atlético Madrid x Inter de Milão - Champions League 17h - Eintracht Frankfurt x Atalanta - Champions League 17h - Sporting x Club Brugge - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

19h - Bragantino x Fortaleza - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.