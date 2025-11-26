Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão RB Bragantino e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 26.11.25 18h00 O Bragantino soma 11 pontos a mais que o Fortaleza no Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) RB Bragantino x Fortaleza disputam hoje, terça-feira (25/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x Fortaleza ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fortaleza está em 18° lugar no Brasileirão e acumula 8 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 37 gols marcados e 53 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas, com 2 vitórias no período. Já o RB Bragantino é o 10° colocado e soma 13 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 40 gols marcados e 53 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Bragantino x Fortaleza: prováveis escalações Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini. Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Pierre, Lucas Sasha, Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martin Palermo. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x Fortaleza Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave RB Bragantino Fortaleza jogos de hoje Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Aston Villa x Young Boys: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/11) pela Liga Europa Aston Villa e Young Boys jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Europa League Porto x Nice: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa Porto e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Europa League Roma x Midtjylland: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa Roma e Midtjylland jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14