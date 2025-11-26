Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão

RB Bragantino x Fortaleza disputam hoje, terça-feira (25/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fortaleza está em 18° lugar no Brasileirão e acumula 8 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 37 gols marcados e 53 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas, com 2 vitórias no período.

Já o RB Bragantino é o 10° colocado e soma 13 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 40 gols marcados e 53 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Bragantino x Fortaleza: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Pierre, Lucas Sasha, Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martin Palermo.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 19h