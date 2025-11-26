Capa Jornal Amazônia
Arsenal x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/11) pela Champions League

Arsenal e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Na última rodada, o Arsenal goleou o Slavia Praha por 3 a 0 e o Bayern venceu o PSG por 2 a 1 (X/ @Arsenal)

Arsenal x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Arsenal x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Arsenal venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, o Olympiacos por 2 a 0, o Atlético Madrid por 4 a 0 e o Slavia Praha por 3 a 0.

Já o Bayern passou por vitórias de 3 a 1 sobre o Chelsea, de 5 a 1 contra o Pafos, de 4 a 0 sobre o Club Brugge e de 2 a 1 contra o PSG.

Arsenal x Bayern: prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Karl, Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

FICHA TÉCNICA
Arsenal x Bayern de Munique
Champions League
Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h

.
