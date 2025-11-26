PSG x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/11) pela Champions League

Paris Saint Germain x Tottenham disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O PSG somou nas rodadas passadas um total de 9 pontos, 3 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Tottenham permanece invicto e acumula 8 pontos, 2 vitórias, 7 gols marcados e 2 gols sofridos.

PSG x Tottenham: prováveis escalações

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Bradley Barcola e Senny Mayulu (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Rodrigo Bentancur e Xavi Simons; Mohamed Kudus, Wilson Odobert (Kolo Muani) e Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Tottenham

Champions League

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h