Olympiacos x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League

Olympiacos x Real Madrid disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis, em Atenas, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Olympiacos está em 32° lugar, ainda não obteve vitórias e acumula 2 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Real Madrid ocupa a 9° posição da competição com um total de 3 vitórias, 1 derrota, 8 gols marcados e 2 gols sofridos.

VEJA MAIS

Olympiacos x Real Madrid: prováveis escalações

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze e Dani García; Gelson Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde e Bellingham; Arda Güler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

Olympiacos x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio Karaiskákis, em Atenas, Grécia

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h