Sport x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Sport Recife e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 01.10.25 18h00 O Fluminense soma 20 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Sport Recife x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense é o 8° colocado do Brasileirão e acumula 10 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Sport Recife está na lanterna com 2 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 16 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. Sport Recife x Fluminense: prováveis escalações Sport Recife: Gabriel; Aderlan, João Silva (Rafael Thyere), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Ignacio Ramírez (Pablo). Técnico: Daniel Paulista. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano. Técnico: Zubeldía. FICHA TÉCNICA Sport Recife x Fluminense Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE) Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 19h