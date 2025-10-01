Capa Jornal Amazônia
Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão

Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Palmeiras soma 19 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (X/ @Libertadores)

Palmeiras x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Palmeiras x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras é o 3° colocado do Brasileirão com 15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 36 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Vasco está em 12° lugar e acumula 8 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 38 gols marcados e 35 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras x Vasco: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Andreas Pereira de Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Vasco da Gama
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 19h

