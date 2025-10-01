Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 01.10.25 18h00 O Palmeiras soma 19 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (X/ @Libertadores) Palmeiras x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras é o 3° colocado do Brasileirão com 15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 36 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vasco está em 12° lugar e acumula 8 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 38 gols marcados e 35 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Mirassol e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Sport x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Sport Recife e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Palmeiras x Vasco: prováveis escalações Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Andreas Pereira de Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Vasco da Gama Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vasco da gama Palmeiras jogos de hoje Brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Santos e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Botafogo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Futebol Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 01.10.25 18h03 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 Segundinha Segundinha: Cametá vence São Francisco no primeiro jogo da final e põe uma mão no título Campeão do Parazão de 2012, Mapará Elétrico pode conquistar um título inédito 13.11.22 16h06 Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase 01.10.25 22h18 AGORA Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria 30.09.25 20h24