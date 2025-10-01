Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Mirassol e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 01.10.25 18h00 Mirassol soma 10 pontos a mais que o Bragantino no Brasileirão (JP Pinheiro/ Agência Mirassol) Mirassol x RB Bragantino disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mirassol x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Mirassol está em 4° lugar no Brasileirão e acumula 11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 41 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o RB Bragantino ocupa a 9° posição com 9 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Sport x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Sport Recife e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Mirassol x RB Bragantino: prováveis escalações Mirassol: Walter; Lucas Ramon; João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Carlos Eduardo (Alesson), Negueba e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes. Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Eric Ramires; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra. FICHA TÉCNICA Mirassol x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP) Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Red Bull Bragantino Mirassol jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Santos e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Botafogo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Futebol Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 01.10.25 18h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 AGORA Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria 30.09.25 20h24