Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão

Mirassol e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Mirassol soma 10 pontos a mais que o Bragantino no Brasileirão (JP Pinheiro/ Agência Mirassol)

Mirassol x RB Bragantino disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Mirassol x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mirassol está em 4° lugar no Brasileirão e acumula 11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 41 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o RB Bragantino ocupa a 9° posição com 9 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Mirassol x RB Bragantino: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Lucas Ramon; João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Carlos Eduardo (Alesson), Negueba e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Eric Ramires; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA
Mirassol x Red Bull Bragantino
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 19h

.
