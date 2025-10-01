Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (01/10), incluem partidas pelas Série A do Campeonato Brasileiro e Champions League.

Às 16h, o Barcelona jogará contra o PSG pela Champions League. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Grêmio pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Vasco - 19h - Premiere Mirassol x Bragantino - 19h - Premiere Sport Recife x Fluminense - 19h - Premiere Internacional x Corinthians - 19h30 - Amazon Prime Video Botafogo x Bahia - 21h30 - TV Globo e Premiere Santos x Grêmio - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere

Champions League

Qarabag x Copenhagen - 13h45 - Space e Max Union Saint-Gilloise x Newcastle - 13h45 - TNT e Max Barcelona x Paris Saint-Germain - 16h - TNT e Max Arsenal x Olympiacos - 16h - Max Leverkusen x PSV - 16h - Max Villarreal x Juventus - 16h - Max Napoli x Sporting - 16h - Max Mônaco x Manchester City - 16h - Space e Max Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - 16h - Max

Onde assistir ao jogo de Inter e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Internacional x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e PSG; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Borussia e Athletic; veja o horário

O jogo entre Borussia Dortmund x Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Santos e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Santos x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Botafogo x Bahia - Brasileirão 21h30 - Santos x Grêmio - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

13h45 - Union Saint-Gilloise x Newcastle - Champions League 16h - Barcelona x Paris Saint-Germain - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

13h45 - Qarabag x Copenhagen - Champions League 13h45 - Union Saint-Gilloise x Newcastle - Champions League 16h - Barcelona x Paris Saint-Germain - Champions League 16h - Arsenal x Olympiacos - Champions League 16h - Leverkusen x PSV - Champions League 16h - Villarreal x Juventus - Champions League 16h - Napoli x Sporting - Champions League 16h - Mônaco x Manchester City - Champions League 16h - Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

19h - Palmeiras x Vasco - Brasileirão 19h - Mirassol x Bragantino - Brasileirão 19h - Sport Recife x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Botafogo x Bahia - Brasileirão 21h30 - Santos x Grêmio - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.