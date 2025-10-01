Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, Palmeiras e Vasco jogarão pelo Brasileirão (X/ @Libertadores)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (01/10), incluem partidas pelas Série A do Campeonato Brasileiro e Champions League.

Às 16h, o Barcelona jogará contra o PSG pela Champions League. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Grêmio pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Palmeiras x Vasco - 19h - Premiere
  2. Mirassol x Bragantino - 19h - Premiere
  3. Sport Recife x Fluminense - 19h - Premiere
  4. Internacional x Corinthians - 19h30 - Amazon Prime Video
  5. Botafogo x Bahia - 21h30 - TV Globo e Premiere
  6. Santos x Grêmio - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere

Champions League

  1. Qarabag x Copenhagen - 13h45 - Space e Max
  2. Union Saint-Gilloise x Newcastle - 13h45 - TNT e Max
  3. Barcelona x Paris Saint-Germain - 16h - TNT e Max
  4. Arsenal x Olympiacos - 16h - Max
  5. Leverkusen x PSV - 16h - Max
  6. Villarreal x Juventus - 16h - Max
  7. Napoli x Sporting - 16h - Max
  8. Mônaco x Manchester City - 16h - Space e Max
  9. Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - 16h - Max

Onde assistir ao jogo de Inter e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Internacional x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e PSG; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Borussia e Athletic; veja o horário

O jogo entre Borussia Dortmund x Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Santos e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Santos x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Botafogo x Bahia - Brasileirão
  2. 21h30 - Santos x Grêmio - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

  1. 13h45 - Union Saint-Gilloise x Newcastle - Champions League
  2. 16h - Barcelona x Paris Saint-Germain - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - Qarabag x Copenhagen - Champions League
  2. 13h45 - Union Saint-Gilloise x Newcastle - Champions League
  3. 16h - Barcelona x Paris Saint-Germain - Champions League
  4. 16h - Arsenal x Olympiacos - Champions League
  5. 16h - Leverkusen x PSV - Champions League
  6. 16h - Villarreal x Juventus - Champions League
  7. 16h - Napoli x Sporting - Champions League
  8. 16h - Mônaco x Manchester City - Champions League
  9. 16h - Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

  1. 19h - Palmeiras x Vasco - Brasileirão
  2. 19h - Mirassol x Bragantino - Brasileirão
  3. 19h - Sport Recife x Fluminense - Brasileirão
  4. 21h30 - Botafogo x Bahia - Brasileirão
  5. 21h30 - Santos x Grêmio - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

01.10.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

30.09.25 20h30

Liga dos Campeões

Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

Liga dos Campeões

Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League

Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TRETA

Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto

Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha

30.09.25 21h44

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

01.10.25 7h00

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

PUNIÇÕES

Wanderlei Silva e Popó recebem suspensão após briga no Spaten Fight Night 2; veja detalhes

Conselho Nacional de Boxe aplica punições após confusão que marcou o fim do evento em São Paulo

30.09.25 22h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda