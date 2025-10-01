Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 01.10.25 7h00 Às 19h, Palmeiras e Vasco jogarão pelo Brasileirão (X/ @Libertadores) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (01/10), incluem partidas pelas Série A do Campeonato Brasileiro e Champions League. Às 16h, o Barcelona jogará contra o PSG pela Champions League. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Grêmio pelo Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Palmeiras x Vasco - 19h - Premiere Mirassol x Bragantino - 19h - Premiere Sport Recife x Fluminense - 19h - Premiere Internacional x Corinthians - 19h30 - Amazon Prime Video Botafogo x Bahia - 21h30 - TV Globo e Premiere Santos x Grêmio - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere Champions League Qarabag x Copenhagen - 13h45 - Space e Max Union Saint-Gilloise x Newcastle - 13h45 - TNT e Max Barcelona x Paris Saint-Germain - 16h - TNT e Max Arsenal x Olympiacos - 16h - Max Leverkusen x PSV - 16h - Max Villarreal x Juventus - 16h - Max Napoli x Sporting - 16h - Max Mônaco x Manchester City - 16h - Space e Max Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - 16h - Max Onde assistir ao jogo de Inter e Corinthians; veja o horário O jogo entre Internacional x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Barcelona e PSG; veja o horário O jogo entre Barcelona x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Borussia e Athletic; veja o horário O jogo entre Borussia Dortmund x Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Santos e Grêmio; veja o horário O jogo entre Santos x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Botafogo x Bahia - Brasileirão 21h30 - Santos x Grêmio - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT 13h45 - Union Saint-Gilloise x Newcastle - Champions League 16h - Barcelona x Paris Saint-Germain - Champions League ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - Qarabag x Copenhagen - Champions League 13h45 - Union Saint-Gilloise x Newcastle - Champions League 16h - Barcelona x Paris Saint-Germain - Champions League 16h - Arsenal x Olympiacos - Champions League 16h - Leverkusen x PSV - Champions League 16h - Villarreal x Juventus - Champions League 16h - Napoli x Sporting - Champions League 16h - Mônaco x Manchester City - Champions League 16h - Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - Champions League Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira. Premiere 19h - Palmeiras x Vasco - Brasileirão 19h - Mirassol x Bragantino - Brasileirão 19h - Sport Recife x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Botafogo x Bahia - Brasileirão 21h30 - Santos x Grêmio - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 30.09.25 20h30 Liga dos Campeões Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 PUNIÇÕES Wanderlei Silva e Popó recebem suspensão após briga no Spaten Fight Night 2; veja detalhes Conselho Nacional de Boxe aplica punições após confusão que marcou o fim do evento em São Paulo 30.09.25 22h20