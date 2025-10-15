Sport Recife x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão

Sport Recife x Ceará disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, a Ilha do Retiro, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport Recife x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ceará está em 10° lugar no Campeonato Brasileiro e acumula 9 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Sport Recife é o lanterna da competição e soma 2 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 41 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Sport x Ceará: prováveis escalações

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x Ceará SC

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 20h