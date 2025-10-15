Sport Recife x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Sport e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 15.10.25 19h00 O Ceará soma 18 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (Paulo Paiva/ Sport Recife) Sport Recife x Ceará disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, a Ilha do Retiro, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport Recife x Ceará ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Ceará está em 10° lugar no Campeonato Brasileiro e acumula 9 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sport Recife é o lanterna da competição e soma 2 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 41 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Palmeiras e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Sport x Ceará: prováveis escalações Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista. Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé. FICHA TÉCNICA Sport Recife x Ceará SC Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE) Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sport Recife Ceará jogos de hoje Brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Corinthians x Ferroviária: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina Corinthians e Ferroviária jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.10.25 19h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Sport e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 19h00 Campeonato Brasileiro Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/10) pelo Brasileirão Mirassol e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 19h00 Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 FUTEBOL Clube do Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33' Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão 14.10.25 22h07