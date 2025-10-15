Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão

Botafogo x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pelo Premiere e pela CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão e soma 16 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 50 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Botafogo está em 5° lugar com 12 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 37 gols marcados e 23 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Botafogo x Flamengo: prováveis escalações

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo (Gabriel Silva), Barboza, Marçal (Alex Telles); Allan e Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Savarino, Cuiabano (Matheus Martins); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Lino. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 19h30