Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão

Palmeiras e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Palmeiras soma 22 pontos a mais que o Red Bull Bragantino (Cesar Greco/ Palmeiras)

Palmeiras x RB Bragantino disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Palmeiras x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras lidera o Brasileirão e acumula 18 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 42 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Bragantino está em 9° lugar com 10 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 33 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira

Palmeiras x Bragantino: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Mauricio e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan; Gabriel Girotto, Fabinho, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Fernando e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Red Bull Bragantino
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 19h

