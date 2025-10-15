Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Palmeiras e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 15.10.25 18h00 O Palmeiras soma 22 pontos a mais que o Red Bull Bragantino (Cesar Greco/ Palmeiras) Palmeiras x RB Bragantino disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras lidera o Brasileirão e acumula 18 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 42 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Bragantino está em 9° lugar com 10 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 33 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Bragantino: prováveis escalações Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Mauricio e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan; Gabriel Girotto, Fabinho, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Fernando e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras Red Bull Bragantino jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Palmeiras e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 18h00 Série A argentina Colo-Colo x Deportivo Cali: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina Colo Colo e Deportivo Cali jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.10.25 15h00 Mais esportes 'Joaninha' se apresenta no Pará e em outros três estados do Norte e Centro-Oeste, veja datas Hexacampeão nacional de FMX fará apresentações em outubro e novembro 15.10.25 14h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09