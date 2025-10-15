Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 15.10.25 7h00 Às 19h, Palmeiras e Red Bull Bragantino jogarão pelo Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (15/10), incluem partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 19h30, o Botafogo jogará contra o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Palmeiras x RB Bragantino - 19h - Premiere Botafogo x Flamengo - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Sport Recife x Ceará - 20h - Premiere Mirassol x Internacional - 20h - Premiere Fortaleza x Vasco - 21h30 - TV Globo e Premiere Atlético-MG x Cruzeiro - 21h30 - TV Globo e Premiere Santos x Corinthians - 21h30 - TV Globo, GE TV e Premiere Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Bragantino; veja o horário O jogo entre Palmeiras x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Botafogo e Flamengo; veja o horário O jogo entre Botafogo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Atlético e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Santos e Corinthians; veja o horário O jogo entre Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GE TV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão 21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Brasileirão 21h30 - Santos x Corinthians - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 19h30 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira. Premiere 19h - Palmeiras x RB Bragantino - Brasileirão 19h30 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão 20h - Sport Recife x Ceará - Brasileirão 20h - Mirassol x Internacional - Brasileirão 21h30 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão 21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Brasileirão 21h30 - Santos x Corinthians - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira 15.10.25 7h00 DEU LEÃO Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. 