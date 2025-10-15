Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, Palmeiras e Red Bull Bragantino jogarão pelo Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (15/10), incluem partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Às 19h30, o Botafogo jogará contra o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Palmeiras x RB Bragantino - 19h - Premiere
  2. Botafogo x Flamengo - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere
  3. Sport Recife x Ceará - 20h - Premiere
  4. Mirassol x Internacional - 20h - Premiere
  5. Fortaleza x Vasco - 21h30 - TV Globo e Premiere
  6. Atlético-MG x Cruzeiro - 21h30 - TV Globo e Premiere
  7. Santos x Corinthians - 21h30 - TV Globo, GE TV e Premiere

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Atlético e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Santos e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GE TV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão
  2. 21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Brasileirão
  3. 21h30 - Santos x Corinthians - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 19h30 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

  1. 19h - Palmeiras x RB Bragantino - Brasileirão
  2. 19h30 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão
  3. 20h - Sport Recife x Ceará - Brasileirão
  4. 20h - Mirassol x Internacional - Brasileirão
  5. 21h30 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão
  6. 21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Brasileirão
  7. 21h30 - Santos x Corinthians - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira

15.10.25 7h00

DEU LEÃO

Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante

Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão.

14.10.25 21h29

Campeonato Brasileiro Série B

Athletico PR x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série

Athletico PR e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

14.10.25 20h30

JOGO AMISTOSO

Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10)

Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

14.10.25 20h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

REXPA

Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos'

Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar

14.10.25 23h58

SÉRIE A É LOGO ALI

Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG?

Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora!

14.10.25 20h43

DEU LEÃO

Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante

Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão.

14.10.25 21h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda