Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (15/10), incluem partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Às 19h30, o Botafogo jogará contra o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x RB Bragantino - 19h - Premiere Botafogo x Flamengo - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Sport Recife x Ceará - 20h - Premiere Mirassol x Internacional - 20h - Premiere Fortaleza x Vasco - 21h30 - TV Globo e Premiere Atlético-MG x Cruzeiro - 21h30 - TV Globo e Premiere Santos x Corinthians - 21h30 - TV Globo, GE TV e Premiere

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Atlético e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Santos e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GE TV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão 21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Brasileirão 21h30 - Santos x Corinthians - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

19h30 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

19h - Palmeiras x RB Bragantino - Brasileirão 19h30 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão 20h - Sport Recife x Ceará - Brasileirão 20h - Mirassol x Internacional - Brasileirão 21h30 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão 21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Brasileirão 21h30 - Santos x Corinthians - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.