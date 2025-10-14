Somália x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa

Somália x Moçambique disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Miloud Hadefi, em Bir El Djir, Argélia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Somália x Moçambique ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Somália é o lanterna do Grupo G das eliminatórias, ainda não obteve vitórias e acumula 1 empate, 8 derrotas, 3 gols marcados e 19 gols sofridos.

Já o Moçambique está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula um total de 5 vitórias, 4 derrotas, 13 gols marcados e 17 gols sofridos.

Somália x Moçambique: prováveis escalações

Somália: Mohamud Jama; Faisal, M. Omar, Gigli, Abdulle; A. Omar, Sharif; Bwana, Suleiman, Abdullahi; Musse.

Moçambique: Ernan; Langa, Mandava, Nene, Diogo Calila; Amade, Witi; Mexer, Pepo, Catamo; Bangal.

FICHA TÉCNICA

Somália x Moçambique

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Miloud Hadefi, em Bir El Djir, Argélia

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h