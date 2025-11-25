Slavia Praha x Ath. Bilbao: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/11) pela Champions League

Slavia Praha x Athletic Bilbao disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), na Eden Arena, em Praga, Tchéquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Slavia Praha x Ath Bilbao ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletic está em 27° lugar na Champions League e acumula um total de 1 vitória, 3 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Slavia Praha ocupa a 30° posição, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos.

Slavia Praga x Ath. Bilbao: prováveis escalações

Slavia Praga: Jindrich Stanek; Tomáš Vlček, David Zima, Stepan Chaloupek; David Moses, Christos Zafeiris, Michal Sadílek, Jan Boril; Lukáš Provod, Tomáš Chorý e Youssoupha Sanyang. Técnico: Jindřich Trpišovský.

Ath Bilbao: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams; Unai Gómez. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA

Slavia Praga x Athletic Bilbao

Champions League

Local: Eden Arena, em Praga, Tchéquia

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 17h