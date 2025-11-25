Capa Jornal Amazônia
Chelsea x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/11) pela Champions League

Chelsea e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Barcelona e Chelsea somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas pela Champions League (X/ @chelseafc)

Chelsea x Barcelona disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Chelsea x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Barcelona e Chelsea acumulam 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota na Champions League.

O Barcelona marcou 12 gols e sofreu 7 desses. Já o Chelsea marcou 9 gols e teve sua defesa vazada 6 vezes.

O Chelsea passou por uma derrota de 3 a 1 para o Bayern, uma vitória de 1 a 0 sobre o Benfica, outra de 6 a 1 sobre o Ajax e um empate de 2 a 2 com o Qarabag.

Já Barcelona venceu Newcastle por 2 a 1, perdeu para o PSG pelo mesmo placar, goleou o Olympiacos por 6 a 1 e empatou com o Brugge por 3 a 3.

Chelsea x Barcelona: prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, João Pedro, Garnacho; Delap. Técnico: Enzo Maresca.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Yamal, López, Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA
Chelsea x Barcelona
Champions League
Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 17h

