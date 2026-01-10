Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na oitavas de final, a Argélia venceu a RD do Congo por 1 a 0 e a Nigéria goleou o Moçambique por 4 a 0 (X/ @CAF_Online)

Argélia x Nigéria disputam hoje, sábado (10/01), as quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Marrakesh, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argélia x Nigéria ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana, a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1. Nas oitavas de final, o time eliminou o Moçambique por 4 a 0.

Já a Argélia goleou o Sudão por 3 a 0, venceu a Burkina Faso por 1 a 0 e goleou a Guiné Equatorial por 3 a 1. Em seguida, a equipe superou a República Democrática do Congo por 1 a 0.

Argélia x Nigéria: prováveis escalações

ArgéliaLuca Zidane; Rafik Belghali (Youcef Atal), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui e Ismael Bennacer; Riyad Mahrez e Farès Chaïbi; Ibrahim Maza e Mohamed Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic

Nigéria: Stanley Nwabali; Bright Asayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Bruno Onyemaechi; Wilfred Ndidi, Alex Iwobi e Frank Onyeka; Ademola Lookman, Akor Adams (Samuel Chukwueze) e Victor Osimhen. Técnico: Eric Chelle.

FICHA TÉCNICA
Argélia x Nigéria
Copa Africana de Nações
Local: Estádio de Marrakesh, no Marrocos
Data/Horário: 10 de janeiro de 2026, 13h

