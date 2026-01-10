Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 10.01.26 12h32 Na oitavas de final, a Argélia venceu a RD do Congo por 1 a 0 e a Nigéria goleou o Moçambique por 4 a 0 (X/ @CAF_Online) Argélia x Nigéria disputam hoje, sábado (10/01), as quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Marrakesh, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Argélia x Nigéria ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Africana, a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1. Nas oitavas de final, o time eliminou o Moçambique por 4 a 0. Já a Argélia goleou o Sudão por 3 a 0, venceu a Burkina Faso por 1 a 0 e goleou a Guiné Equatorial por 3 a 1. Em seguida, a equipe superou a República Democrática do Congo por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Argélia x Nigéria: prováveis escalações Argélia: Luca Zidane; Rafik Belghali (Youcef Atal), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui e Ismael Bennacer; Riyad Mahrez e Farès Chaïbi; Ibrahim Maza e Mohamed Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic Nigéria: Stanley Nwabali; Bright Asayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Bruno Onyemaechi; Wilfred Ndidi, Alex Iwobi e Frank Onyeka; Ademola Lookman, Akor Adams (Samuel Chukwueze) e Victor Osimhen. Técnico: Eric Chelle. FICHA TÉCNICA Argélia x Nigéria Copa Africana de Nações Local: Estádio de Marrakesh, no Marrocos Data/Horário: 10 de janeiro de 2026, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nigéria Argélia jogos de hoje copa africana de nações COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL MATA-MATA Após classificação no fio da navalha, Tuna Luso enfrenta sensação da Copinha Time paraense enfrenta o Guanabara City, time com uma das campanhas mais consistentes da competição 11.01.26 15h28 Supercopa da Espanha Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações da final da Supercopa da Espanha hoje (11/01) Barcelona e Real Madrid jogam pela final da Supercopa Espanhola hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 11.01.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00