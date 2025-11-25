Al-Hilal x Al Shorta: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Hilal x Al-Shorta disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo ocorre às 15h15 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hilal x Al Shorta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal venceu todos os 4 jogos que disputou na fase de grupos e acumula no Grupo B um total de 12 pontos, 10 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Al Shorta é o vice-lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma apenas 1 empate, 3 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos.

Al-Hilal x Al-Shorta: prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al Bulayhi, Hernandez; Neves; Malcom, Milinkovic-Savic, Kanno, Salem Aldawsari; Nuñez.

Al Shorta: Al-Fadhli; Saadoon, Amin, Ashabi, Yahya; Mendy, Subaihawi; Al Saedi, Al Mawas, Farhan; Ateba.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Shorta

Liga dos Campeões AFC

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 15h15