City x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pela Champions League

Manchester City x Leverkusen disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir City x Leverkusen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O City permanece invicto na 4° posição da Champions League e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Bayer Leverkusen está em 21° lugar e soma 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 10 gols sofridos.

City x Bayer Leverkusen: prováveis escalações

City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e Aït-Nouri; Nico González; Cherki, Reijnders, Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé e Belocian; Arthur, Maza, García e Grimaldo; Tillman, Schick, Poku. Técnico: Kasper Hjulmand.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Bayer Leverkusen

Champions League

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 17h