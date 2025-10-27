Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C O Liberal 27.10.25 18h43 Remo e Paysandu podem deixar a Série B ao final desta temporada. (Thiago Gomes / O Liberal) Caso os prognósticos mais visíveis se confirmem, a região Norte do Brasil pode ficar sem nenhum representante na Série B do Campeonato Brasileiro. Os três clubes da região vivem momentos cruciais, entre riscos de rebaixamento e possibilidade de ascensão, o que pode reduzir a representatividade nortista na competição. A última vez que isso aconteceu foi em 2023. Dois anos antes, o Remo era o único representante do Norte na Segundona, mas acabou rebaixado após uma campanha ruim que terminou na 17ª posição. Já em 2024, Paysandu e Amazonas estiveram presentes e se mantiveram na edição deste ano, com a ascensão do Clube do Remo, elevando a representação para três clubes. Em 2025, porém, a situação é complicada para os dois primeiros. Amazonas e Paysandu ocupam, respectivamente, a vice-lanterna e a lanterna, faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição. O caso do Papão é ainda mais delicado: o time pode ser rebaixado já na próxima rodada, caso perca para o Atlético-GO fora de casa. A diferença de pontos é significativa: oito do primeiro time dentro do Z4 e dez do primeiro clube fora da zona, o Athletic. VEJA MAIS Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. A Onça Pintada vem logo à frente, com 32 pontos, mas pode encostar na zona de rebaixamento se perder para o Athletico-PR. Por outro lado, o Clube do Remo vive situação completamente diferente. Atual vice-líder, com 57 pontos, o time azulino está próximo do acesso e depende de aproximadamente duas vitórias para garantir matematicamente a Série A. Segundo dados da UFMG, o Leão Azul tem 77,1% de chances de subir. Se o acesso se concretizar, será o retorno à elite após 31 anos. Na próxima rodada, o Remo enfrenta a Chapecoense, em Belém, e depois viaja para enfrentar o Novorizontino, jogo que pode sacramentar o acesso. Os dois últimos compromissos serão contra o Avaí, fora de casa, e o Goiás, no estádio da Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 