Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda

Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C

O Liberal
fonte

Remo e Paysandu podem deixar a Série B ao final desta temporada. (Thiago Gomes / O Liberal)

Caso os prognósticos mais visíveis se confirmem, a região Norte do Brasil pode ficar sem nenhum representante na Série B do Campeonato Brasileiro. Os três clubes da região vivem momentos cruciais, entre riscos de rebaixamento e possibilidade de ascensão, o que pode reduzir a representatividade nortista na competição.

A última vez que isso aconteceu foi em 2023. Dois anos antes, o Remo era o único representante do Norte na Segundona, mas acabou rebaixado após uma campanha ruim que terminou na 17ª posição. Já em 2024, Paysandu e Amazonas estiveram presentes e se mantiveram na edição deste ano, com a ascensão do Clube do Remo, elevando a representação para três clubes.

Em 2025, porém, a situação é complicada para os dois primeiros. Amazonas e Paysandu ocupam, respectivamente, a vice-lanterna e a lanterna, faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição. O caso do Papão é ainda mais delicado: o time pode ser rebaixado já na próxima rodada, caso perca para o Atlético-GO fora de casa. A diferença de pontos é significativa: oito do primeiro time dentro do Z4 e dez do primeiro clube fora da zona, o Athletic.

VEJA MAIS

image Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO
Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu

image Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos
Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos.

image 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B
Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense.

A Onça Pintada vem logo à frente, com 32 pontos, mas pode encostar na zona de rebaixamento se perder para o Athletico-PR.

Por outro lado, o Clube do Remo vive situação completamente diferente. Atual vice-líder, com 57 pontos, o time azulino está próximo do acesso e depende de aproximadamente duas vitórias para garantir matematicamente a Série A. Segundo dados da UFMG, o Leão Azul tem 77,1% de chances de subir.

Se o acesso se concretizar, será o retorno à elite após 31 anos. Na próxima rodada, o Remo enfrenta a Chapecoense, em Belém, e depois viaja para enfrentar o Novorizontino, jogo que pode sacramentar o acesso. Os dois últimos compromissos serão contra o Avaí, fora de casa, e o Goiás, no estádio da Curuzu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

série b 2025

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul

Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses.

27.10.25 18h49

Futebol

Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda

Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C

27.10.25 18h43

Campeonato Brasileiro Série B

Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B

Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

27.10.25 18h30

Campeonato Brasileiro Série B

Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B

Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

27.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada?

Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro

26.10.25 14h04

Futebol

Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC

Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores

27.10.25 9h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira

27.10.25 7h00

Futebol

Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação

Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo

26.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda