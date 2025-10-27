Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B

Athletico PR x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (27/10), a 34° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico-PR x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletico PR acumula na Série B um total de 50 pontos, 14 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 45 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Amazonas soma 32 pontos, 7 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 33 gols marcados e 48 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Athletico x Amazonas: prováveis escalações

Athletico: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Patrick, Dudu e Léo Derik; Leozinho (Mendoza), Luiz Fernando e Julimar (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.

Amazonas: Renan; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; PH, Erick Varão e Domingos (Rafael Tavares); Diego Torres, Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x Amazonas FC

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 21h30