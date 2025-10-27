Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Barracas jogará contra o Boca Juniors pela Série A argentina (X/ @barracascentral)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (27/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino e La Liga.

Às 16h, o Barracas jogará contra o Boca Juniors pela Série A argentina. Já às 17h, o Real Betis enfrentará o Atlético Madrid pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Barracas Central x Boca Juniors - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Chapecoense x Operário PR - 19h - Disney+
  2. Athletico PR x Amazonas - 21h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Betis x Atlético Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Barracas Central e Boca Juniors; veja o horário

O jogo entre Barracas x Boca Juniors terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Betis e Atlético Madrid; veja o horário

O jogo entre Betis x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Operário-PR; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x Operário PR terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Athletico Paranaense e Amazonas; veja o horário

O jogo entre Athletico-PR x Amazonas terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 16h - Barracas Central x Boca Juniors - Campeonato Argentino
  2. 17h - Betis x Atlético Madrid - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 16h - Barracas Central x Boca Juniors - Campeonato Argentino
  2. 17h - Betis x Atlético Madrid - La Liga
  3. 19h - Chapecoense x Operário PR - Série B do Brasileirão
  4. 21h30 - Athletico PR x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

