Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 27.10.25 7h00 Às 16h, Barracas jogará contra o Boca Juniors pela Série A argentina (X/ @barracascentral) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (27/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino e La Liga. Às 16h, o Barracas jogará contra o Boca Juniors pela Série A argentina. Já às 17h, o Real Betis enfrentará o Atlético Madrid pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Barracas Central x Boca Juniors - 16h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário PR - 19h - Disney+ Athletico PR x Amazonas - 21h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Betis x Atlético Madrid - 17h - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Barracas Central e Boca Juniors; veja o horário O jogo entre Barracas x Boca Juniors terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Betis e Atlético Madrid; veja o horário O jogo entre Betis x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Operário-PR; veja o horário O jogo entre Chapecoense x Operário PR terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Athletico Paranaense e Amazonas; veja o horário O jogo entre Athletico-PR x Amazonas terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 16h - Barracas Central x Boca Juniors - Campeonato Argentino 17h - Betis x Atlético Madrid - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+
16h - Barracas Central x Boca Juniors - Campeonato Argentino
17h - Betis x Atlético Madrid - La Liga
19h - Chapecoense x Operário PR - Série B do Brasileirão
21h30 - Athletico PR x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 