FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul

O futebol paraense pode ganhar novos títulos nacionais reconhecidos oficialmente. O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, confirmou à Redação Integrada de O Liberal que a entidade está empenhada em um processo junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que conquistas antigas do Clube do Remo e da Tuna Luso Brasileira sejam reconhecidas.

No caso do Leão Azul, a FPF está apresentando competições das décadas de 1960 e 1970. O trabalho, conduzido por uma comissão de pesquisadores, busca o reconhecimento de pelo menos três ou quatro torneios. Um dos exemplos citados é o de 1971, quando o Remo sagrou-se campeão do Torneio Norte-Nordeste.

“Tem toda a competição, eles têm a tabela, têm as súmulas, toda a documentação para que a CBF faça esse reconhecimento”, detalhou o presidente da FPF.

Em relação à Tuna Luso, o pleito é pelo reconhecimento da Taça de Prata — título nacional já existente, mas que a FPF busca ter oficialmente equiparado à Série B do Campeonato Brasileiro.

“Tem a Taça de Prata da Tuna Luso Brasileira também, e a gente está fazendo um trabalho muito parecido com o do Coritiba, que teve uma competição nacional reconhecida. A Taça de Prata equivale à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, também se pleiteia que a Tuna receba esse reconhecimento”, explicou o dirigente.

Ricardo Gluck Paul reforçou que levará pessoalmente toda a documentação à sede da CBF. “Nesta semana eu já estarei na CBF cuidando pessoalmente disso. Acho que o que é do Pará tem que ficar no Pará. Temos que trazer essas competições para serem, sim, reconhecidas”, afirmou.

O presidente da FPF demonstrou confiança no sucesso da iniciativa. “Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Está tudo muito bem documentado, então não há por que a CBF não reconhecer. Isso vai ser muito legal para o Pará, com certeza”, finalizou.