FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. Pedro Garcia 27.10.25 18h49 Ricardo Gluck Paul reforçou que levará pessoalmente toda a documentação à sede da CBF. (Reprodução / CBF) O futebol paraense pode ganhar novos títulos nacionais reconhecidos oficialmente. O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, confirmou à Redação Integrada de O Liberal que a entidade está empenhada em um processo junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que conquistas antigas do Clube do Remo e da Tuna Luso Brasileira sejam reconhecidas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No caso do Leão Azul, a FPF está apresentando competições das décadas de 1960 e 1970. O trabalho, conduzido por uma comissão de pesquisadores, busca o reconhecimento de pelo menos três ou quatro torneios. Um dos exemplos citados é o de 1971, quando o Remo sagrou-se campeão do Torneio Norte-Nordeste. “Tem toda a competição, eles têm a tabela, têm as súmulas, toda a documentação para que a CBF faça esse reconhecimento”, detalhou o presidente da FPF. VEJA MAIS 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. Em 6 jogos, Guto Ferreira faz ataque do Remo superar marcas de Daniel Paulista e António Oliveira Time azulino tem média superior a dois gols por partida e chega embalado para o duelo contra a Chape no Baenão. Em relação à Tuna Luso, o pleito é pelo reconhecimento da Taça de Prata — título nacional já existente, mas que a FPF busca ter oficialmente equiparado à Série B do Campeonato Brasileiro. “Tem a Taça de Prata da Tuna Luso Brasileira também, e a gente está fazendo um trabalho muito parecido com o do Coritiba, que teve uma competição nacional reconhecida. A Taça de Prata equivale à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, também se pleiteia que a Tuna receba esse reconhecimento”, explicou o dirigente. Ricardo Gluck Paul reforçou que levará pessoalmente toda a documentação à sede da CBF. “Nesta semana eu já estarei na CBF cuidando pessoalmente disso. Acho que o que é do Pará tem que ficar no Pará. Temos que trazer essas competições para serem, sim, reconhecidas”, afirmou. O presidente da FPF demonstrou confiança no sucesso da iniciativa. “Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Está tudo muito bem documentado, então não há por que a CBF não reconhecer. Isso vai ser muito legal para o Pará, com certeza”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Futebol pará remo remo Tuna Luso tuna COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00