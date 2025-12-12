Lecce x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/12) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Pisa disputam hoje, sexta-feira (12/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Pisa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lecce é o 17° colocado do Campeonato Italiano com 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 10 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Pisa ocupa a 18° posição e soma 1 vitória, 7 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Lecce x Pisa: prováveis escalações

Lecce: Wladimiro Falcone, Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Antonino Gallo, Ylber Ramadani, Lassana Coulibaly, Santiago Pierotti, Medon Berisha, Lameck Banda, Nikola Stulic.

Pisa: Simone Scuffet, Arturo Calabresi, Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Samuele Angori, Gabriele Piccinini, Marius Marin, M’Bala Nzola, Henrik Meister.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Pisa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 12 de dezembro de 2025, 16h45