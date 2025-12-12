Lecce x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/12) pelo Campeonato Italiano Lecce e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 12.12.25 15h45 Lecce soma só 3 pontos a mais que o Pisa no Campeonato Italiano (X/ @OfficialUSLecce) Lecce x Pisa disputam hoje, sexta-feira (12/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lecce x Pisa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Lecce é o 17° colocado do Campeonato Italiano com 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 10 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Pisa ocupa a 18° posição e soma 1 vitória, 7 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Espanho, Série A italiana e Campeonato Alemão movimentam o futebol nesta sexta-feira Union Berlin x Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/12) pela Bundesliga Union Berlin e RB Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Lecce x Pisa: prováveis escalações Lecce: Wladimiro Falcone, Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Antonino Gallo, Ylber Ramadani, Lassana Coulibaly, Santiago Pierotti, Medon Berisha, Lameck Banda, Nikola Stulic. Pisa: Simone Scuffet, Arturo Calabresi, Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Samuele Angori, Gabriele Piccinini, Marius Marin, M’Bala Nzola, Henrik Meister. FICHA TÉCNICA Lecce x Pisa Campeonato Italiano Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália Data/Horário: 12 de dezembro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lecce pisa jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12) Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.12.25 18h00 Campeonato Português Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 13.12.25 16h30 Campeonato Inglês Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.12.25 16h00 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26