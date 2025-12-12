Union Berlin x Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/12) pela Bundesliga

Union Berlin x RB Leipzig disputam hoje, sexta-feira (12/12), a 14° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union Berlin x Leipzig ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Red Bull Leipzig é o vice-líder da Bundesliga e soma 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 28 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Union Berlin ocupa a 12° posição e acumula 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Union Berlin x Leipzig: prováveis escalações

Union Berlin: Sem informações.

Leipzig: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Union Berlin x Red Bull Leipzig

Bundesliga 2025

Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha

Data/Horário: 12 de dezembro de 2025, às 16h30