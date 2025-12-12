Real Sociedad x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/12) por La Liga

Real Sociedad x Girona disputam hoje, sexta-feira (12/12), a 16° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Sociedad x Girona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Girona é o 18° colocado de La Liga e acumula um total de 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Real Sociedad ocupa a 14° posição com 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 19 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Real Sociedad x Girona: prováveis escalações

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Jon Martín e Sergio Gómez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi e Brais Méndez; Takefusa Kubo, Umar Sadiq e Gonçalo Guedes.

Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Daley Blind, Vitor Reis e Álex Moreno; Axel Witsel, Iván Martín e Azzedine Ounahi; Viktor Tsygankov, Bryan Gil e Vladyslav Vanat.

FICHA TÉCNICA

Real Sociedad x Girona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha

Data/Horário: 12 de dezembro de 2025, 17h