Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B

Chapecoense x Operário PR disputam hoje, segunda-feira (27/10), a 34° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Operário-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense soma na Série B um total de 54 pontos, 16 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 47 gols marcados e 32 gols sofridos. O time está invicto há X rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já o Operário Ferroviário acumula 42 pontos, 11 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 34 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Chapecoense x Operário: prováveis escalações

Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Jiménez, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Operário Paranaense: Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio, Neto Paraíba, Zuluaga e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Léo Gaúcho. Técnico: Alex Souza.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Operário Ferroviário

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 19h