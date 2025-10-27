Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 27.10.25 18h00 A Chapecoense soma 12 pontos a mais que o Operário Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Bressan/ ACF) Chapecoense x Operário PR disputam hoje, segunda-feira (27/10), a 34° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Operário-PR ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Chapecoense soma na Série B um total de 54 pontos, 16 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 47 gols marcados e 32 gols sofridos. O time está invicto há X rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Operário Ferroviário acumula 42 pontos, 11 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 34 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira Chapecoense x Operário: prováveis escalações Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Jiménez, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. Operário Paranaense: Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio, Neto Paraíba, Zuluaga e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Léo Gaúcho. Técnico: Alex Souza. FICHA TÉCNICA Chapecoense x Operário Ferroviário Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Operário Ferroviário chapecoense campeonato brasileiro série b jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00