Seleção Brasileira faz segundo treino em Belém e jogadores repercutem a força da torcida paraense

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta terça-feira (12), seu segundo treino, dos três marcados para ocorrer em Belém. Os jogadores comandados pelo técnico Dorival Júnior, fizeram uma movimentação rápida no gramado do Estádio Mangueirão e tiveram uma rápida conversa com membros da comissão, antes mesmo do início do treinamento.

Enquanto os goleiros trabalharam separadamente do restante do grupo, a outra parte do elenco fez um aquecimento e bateram bola. Diferente do treino de segunda-feira (11), o técnico Dorival Júnior pôde contar com todo o grupo nesta movimentação, que faz parte da preparação da Seleção Brasileira, para o jogo contra a Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, no Estádio Monumental de Maturín, no país venezuelano, marcado para a próxima quinta-feira (14), às 18h (Horário de Brasília). Durante o treino, apenas 15 minutos foram liberados para a imprensa, que mais uma vez ficou nas cadeiras do Mangueirão.

Após vencer o Chile e o Peru, a Seleção Brasileira tenta engatar uma boa sequência de resultados positivos, para buscar as primeiras colocações da tabela. Atualmente o Brasil ocupa a 4ª posição na classificação geral das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 16 pontos conquistados. Após a partida contra a “La Vinotinto”, como é chamada carinhosamente a Venezuela, a Seleção Brasileira retorna ao Brasil, para encarar o Uruguai, na terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h45.

O treino desta terça-feira (12) contou com as presenças do lateral-direito Vanderson, do Monaco-FRA, além do zagueiro Murilo, do Nottingham Forest-ING. O zagueiro falou do seu retorno a Belém, onde jogou pelo Corinthians-SP, no ano passado, contra o Remo, pela Copa do Brasil. Murilo paixão do torcedor paraense pelo futebol e também pela Seleção, já que muitas pessoas ficam em frente ao hotel acompanhando os passos dos atletas, buscando fotos e autógrafos dos jogadores.

“Eu acho que não só o povo paraense, mas acho que sim o país todo, gente tem que estar sempre acompanhando. Como eu disse, não é que por mais que a gente esteja em um momento delicado, que o Brasil tem que deixar de apoiar a sua seleção. Nesses momentos é que a gente precisa mais ainda de apoio. Então eu fico lisonjeado de estar aqui, de ver pessoas na porta do hotel esperando a gente, gritando pelo seu nome. É um sonho realizado. O Brasil tem que voltar a ter essa intimidade com a seleção e nos jogadores temos consciência disso”, afirmou.

Já o lateral-direito Vanderson, de 23 anos, comentou sobre como o grupo reagiu à perda do título de melhor jogador do mundo, de Vini Jr. Vanderson foi direto ao dizer que o melhor jogador do Mundo é o brasileiro Vini Jr e citou a excelente temporada que o jogador do Real Madrid fez.

“A repercussão foi não só no Brasil, mas mundial. Na minha opinião, o verdadeiro vencedor da Bola de Ouro é o Vini Jr. Sem querer criar polêmica, mas é a minha opinião. É um cara que teve uma temporada excelente, vem fazendo outra temporada excelente e com certeza logo, logo vai ganhar esse prêmio. É um cara que luta não somente dentro de campo, mas também for por outras causas, falou.

A seleção Brasileira ainda realiza o último treino em solo paraense nesta quarta-feira (13), no Mangueirão a partir das 9h30, com os jogadores concedendo entrevista coletiva após o treinamento, por volta das 11h. Em pouco mais de um ano a Seleção Brasileira esteve duas vezes em Belém. A primeira foi para disputar a partida contra a Bolívia, na estreia das Eliminatórias, quando venceu por 5 a 1. Belém entrou na rota da Seleção neste ano pela proximidade com a Venezuela e também pelo clima, que se parece muito com o que a equipe irá encara no jogo diante dos venezuelanos.