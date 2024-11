Zagueiro Murillo fala sobre apoio da torcida com a Seleção Brasileira em Belém: 'Lisonjeado'

Novidade na Seleção Brasileira, convocado pela primeira vez, o zagueiro Murillo (Nottinghan Forest-ING) concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (12), na sala de imprensa do Mangueirão, em Belém, antes do segundo treino oficial do Brasil na capital paraense em preparação para encarar a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na próxima quinta-feira (14/11).

A trajetória do Brasil nas Eliminatórias para a Copa começou justamente em Belém, diante da Bolívia, com uma goleada por 5 a 1. Naquela oportunidade, a receptividade e o carinho do povo paraense com a Seleção Brasileira foi notória e com amplo destaque da mídia nacional.

De volta à Belém, agora em preparação para encarar a Venezuela, os jogadores puderam sentir novamente esse carinho do povo, alguns pela primeira vez, como o caso de Murillo, que comentou sobre o afago recebido ao ser questionado pela equipe de esportes de O Liberal, durante a coletiva nesta terça-feira (12/11).

“Eu acho que não só o povo paraense, mas acho que sim o país todo, gente tem que estar sempre acompanhando. Como eu disse, não é que por mais que a gente esteja em um momento delicado, que o Brasil tem que deixar de apoiar a sua seleção. Nesses momentos é que a gente precisa mais ainda de apoio. Então eu fico lisonjeado de estar aqui, de ver pessoas na porta do hotel esperando a gente, gritando pelo seu nome. É um sonho realizado. O Brasil tem que voltar a ter essa intimidade com a seleção e nos jogadores temos consciência disso”, afirmou.

Os comandados de Dorival Júnior ficarão em Belém até esta quarta-feira (13), quando irão realizar o último treino antes de enfrentar a Venezuela. A partida contra a “La Vinotinto” será na quinta-feira (14), às 18h, na cidade de Maturín.