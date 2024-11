Com 14 jogadores em campo, Seleção Brasileira faz o primeiro treino em Belém

A Seleção Brasileira de futebol realizou os primeiros trabalhos no gramado do estádio Mangueirão, na tarde desta segunda-feira (11). Sem a presença do torcedor, o treino foi dividido em duas situações. Apenas 14 jogadores treinaram no gramado do Colosso do Bengui, o restante treinou internamente. A preparação é focada no jogo contra a Venezuela, que ocorre na próxima quinta-feira (14), em Maturín, cidade venezuelana, pelas Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026.

A equipe do Brasil fica em Belém até a quarta-feira (13). Ao todo, serão três treinos em solo paraense, após isso, o time embarca para a Venezuela para encarar a seleção local. O jogo é importante para o time brasileiro que tenta, não só uma vitória, mas convencer o torcedor e alcançar uma posição melhor na classificação das Eliminatórias, já que atualmente ocopa a 4ª posição com 16 pontos.

A imprensa pode acompanhar apenas 15 minutos de treino e o que se viu foi apenas um aquecimento tímido, com pouca movimentação e um bate-bola simples dos atletas. Entre os jogadores que foram para o gramado estava o craque da equipe, Vini Jr., que chegou da Espanha ainda na manhã desta segunda-feira (11).

VEJA MAIS

Junto dele estavam André, Lucas Paquetá, Danilo, Marquinhos, Vanderson, Andreas Pereira, Luiz Henrique, Savinho, Estêvão e Igor Jesus, além dos goleiros Weverton, Bento, Ederson. Raphinha e Abner, últimos a desembarcar em Belém, fizeram apenas corridas. Gabriel Magalhães, Martinelli, Bruno Guimarães, Murillo, Léo Ortiz, Gerson e Guilherme Arana, que disputaram a final da Copa do Brasil, também não treinaram com a bola.

Antes do treino começar, o treinador Dorival Júnior conversou com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, à beira do gramado. Esta é a segunda vez que a Seleção Brasileira vem à capital paraense em um ano. Desta vez, a cidade foi escolhida por conta da logística. A viagem de avião entre Belém e Maturín é de cerca de 3h.

Torcedor emocionado

Apesar do treino não ter sido aberto ao público, alguns torcedores convidados puderam acompanhar o treinamento de perto. Um deles foi o supervisor de operações Marcos Arraes. Torcedor do Paysandu e do Santos-SP, ele levou as duas filhas, apaixonadas por futebol, e a sobrinha para ver de perto a preparação da Seleção Brasileira.

“[Vim] prestigiar a Seleção Brasileira com a família. Minha filha mais velha, Alice, adora futebol, gosta muito do Vini Jr e é importante colaborar com o sonho da filha. Eu sempre gostei muito de futebol, sou santista, tem jogadores e o técnico, que já foram do Santos e é bacana isso também. A expectativa agora é para tirar fotos com os jogadores”, declarou o Marcos Arraes.

Período

O time do Brasil fica em Belém até a próxima quarta-feira (13), quando realiza o último treino e embarca para a Venezuela. Na terça-feira (12), a equipe - desta vez completa - também treina no Mangueirão no período da tarde.

A partida contra a Seleção Venezuela será no dia 14 de novembro, no estádio de Maturín, às 18h. O duelo é válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Após o confronto, a Seleção Brasileira retorna ao Brasil, especificamente para Salvador (BA), onde vai encarar o Uruguai no dia 19.

Com 16 pontos, a equipe do Brasil ocupa a quarta posição da tabela classificatória, atrás do Uruguai, Colômbia e Argentina. Nesta Eliminatórias, a Seleção já perdeu quatro vezes e acumula marcas negativas e tenta ter uma sequência boa de vitórias, além de dar uma resposta ao torcedor brasileiro, que cobra atuações convincentes.