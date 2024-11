Torcedor relata emoção em levar filhas para acompanharem treino da Seleção em Belém: 'Sonho'

A Seleção Brasileira de futebol está em Belém para realizar uma sequência de treinos em preparação para novos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (11/11), a equipe realizou o primeiro treino no Mangueirão com acesso restrito para a imprensa e alguns convidados, como foi o caso do torcedor Marcos Arraes.

Ele, que é supervisor de operações, conseguiu acesso ao treino como convidado e aproveitou para levar as filhas e uma sobrinha para acompanhar de perto a preparação da Seleção Brasileira. Em entrevista à equipe de O Liberal, o torcedor relatou a emoção de acompanhar o momento com a família.

“Prestigiar né, a Seleção Brasileira com a família. Minha filha mais velha Alice adora futebol, gosta muito do Vini Junior, e é importante colaborar com o sonho da filha. Eu sempre gostei muito de futebol, sou santista, tem jogadores e o técnico, que já foram do Santos e é bacana isso também. A expectativa agora é para tirar fotos com os jogadores”, contou.

A equipe do Brasil realiza treinos no Mangueirão, em Belém, até quarta-feira (13/11), antes de viajar para Maturín, onde enfrenta a Seleção da Venezuela, na quinta-feira (14/11). A capital paraense foi escolhida para sediar a preparação para facilitar a logística de viagem até a Venezuela. Outro ponto que pesou na decisão foi a estrutura oferecida pelo estádio Mangueirão para os jogadores.