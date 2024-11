Seleção Brasileira desembarca em Belém para três dias de treinamentos para as Eliminatórias da Copa

Pouco mais de um ano após a estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira retorna a Belém. Nesta segunda-feira (11), a equipe começa a desembarcar na capital paraense para três dias de treinamentos preparatórios para o duelo contra a Venezuela. Desta vez, o estádio Mangueirão não será palco do jogo, mas sim da preparação da seleção.

Ao todo, a equipe brasileira ficará três dias em Belém, de segunda-feira até quarta-feira (13), quando realizará o último treino e embarcará para Maturín, na Venezuela, onde enfrentará a seleção venezuelana. A partida será na quinta-feira (14), às 18h.

Para o duelo, Dorival não vai contar com Eder Militão, zagueiro do Real Madrid, e o atacante Rodrygo, também do clube merengue. Os dois jogadores saíram machucados da partida contra o Atlético Osasuna. válida pelo Campeonato Espanhol, e tiveram que ser substituídos. Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram convocados para assumir as posições.

Esta é a segunda passagem da Seleção Brasileira por Belém em pouco mais de um ano. A última vez foi na estreia da equipe nas Eliminatórias, em setembro de 2023. Na ocasião, o Brasil, sob o comando de Fernando Diniz, venceu a Bolívia por 5 a 1.

A escolha de Belém para a preparação se deu pela logística favorável. A capital paraense e a cidade venezuelana estão bastante próximas, e a viagem de avião dura cerca de 3 horas. Outro ponto que pesou na decisão foi a estrutura oferecida pelo estádio Mangueirão para os jogadores.

Havia uma expectativa de que ocorresse um treino aberto ao público. No entanto, conforme a programação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a ação não será realizada.

Além do duelo contra a Venezuela, o Brasil enfrentará o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 19 de novembro. Os jogos são fundamentais para que a equipe de Dorival Júnior deixe para trás a má fase.

Atualmente, a Seleção ocupa a quarta colocação na classificação, o que garantiria sua vaga na Copa do Mundo de 2026, atrás do Uruguai (3º), Colômbia (2º) e Argentina (1º). Contudo, o desempenho da equipe tem sido abaixo das expectativas e alvo de críticas, tanto da torcida quanto da mídia.

No último compromisso das Eliminatórias, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0 e precisa manter esse ritmo de resultados positivos para garantir a classificação. Após as duas rodadas do torneio, a Seleção só voltará a campo em março de 2025, quando enfrentará a Colômbia e, em seguida, a Argentina.

Confira os convocados

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Léo Ortiz (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)