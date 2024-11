Jogadores da Seleção Brasileira chegam a Belém com peças de grifes de luxo; veja os outfits

O elenco da Seleção Brasileira que irá treinar em Belém nos próximos dias já desembarcou na capital paraense nesta segunda-feira (11). Ao longo da manhã, jogadores chegaram ao hotel localizado na Avenida Nazaré. Vindo de diversos lugares do Brasil e do mundo, os atletas chegaram em vans, menos Vini Jr. que desembarcou em um carro de luxo, já que foi o único atleta vindo da Espanha. Éder Militão e Rodrygo que fariam companhia ao jogador, foram cortados por conta de lesões.

Sempre antenados no mundo da moda, o outfits (composição de todas as peças de roupas e calçados da pessoa) sempre é destaque no momento da apresentação dos atletas, uma das marcas mais usadas por eles é a francesa Louis Vuitton.

Vini Jr é um dos brasileiros que nunca decepciona quando o assunto é moda. O jogador do Real Madrid chegou todo monocromático, com um look cinza. Além das joias em diamantes, ele optou com mais acessórios, um óculos espelhado da marca Prada, que custa acima de R$ 3 mil, um boné preto e um relógio da marca Rolex com o fundo preto, que vale mais de R$ 85 mil. O modelo é o Submariner. Vini Jr. chegou usando uma camisa estilo moletom cinza com cadarço na cintura e uma calça da mesma cor, porém cheia de cristais, da marca Birth of Royal Child, que custa cerca de R$ 2 mil. O tênis Off White vale R$ 3.607.

Danilo, da Juventus, desembarcou com uma blusa cinza e calça na cor caqui, sem marca aparente. Porém, ele usava uma mala de viagem Keepall Bandoulière 45 da marca Louis Vuitton avaliada em R$ 16.600,00. Murilo, do Forest, estava com o mesmo modelo de mala, além disso, usou um tênis LV modelo Trainer no valor de R$ 8.350,00.

André, do Wolverhampton, optou por um look all jeans, com um moletom da Louis Vuitton com a logo da marca e uma calça no modelo skinny básica. André desembarcou com mala da mesma marca do modelo Mala Horizon 55 na cor verde, ela custa no site oficial da marca R$21.400,00.

Lucas Paquetá, do West Ham, apostou em um tênis do mesmo modelo de Murilo, porém nas cores cinza e preto. Ele também segurava uma jaqueta jeans Louis Vuitton com grafismo nas costas. No site oficial da marca não aparece o modelo, porém esse tipo de peça varia de R$ 19 mil a R$ 23. Bruno Guimarães, do Newcastle, usou uma calça jeans modelo Skatista da LV que custa R$ 14.200,00.

