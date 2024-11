Presidente da FPF recebe comissão técnica da Seleção antes de primeiro treino em Belém

A Seleção Brasileira de futebol irá realizar três treinos em Belém, em preparação para a partida contra a Venezuela, na próxima quinta-feira. Antes do primeiro treino, no Mangueirão, o técnico da Seleção, Dorival Júnior, bateu um papo com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, à beira do gramado do Colosso do Bengui.

O representante da FPF era um dos presentes durante a realização do primeiro treino da Seleção Brasileira em Belém, nesta segunda-feira (11/11). A equipe se prepara para o duelo contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na próxima quinta-feira (14/11).

VEJA MAIS

O registro foi realizado pela equipe de esportes de O Liberal, que estava presente no Mangueirão durante os 15 minutos de treino aberto para a imprensa. O treino desta segunda é o primeiro de três que serão realizados no Colosso do Bengui, em Belém.

A capital paraense foi escolhida para sediar a preparação por facilitar a logística da Seleção até a Venezuela, onde vai encarar a seleção rival, a viagem de avião entre Belém e Maturín, onde será o jogo, dura cerca de 3 horas. Outro ponto que pesou na decisão foi a estrutura oferecida pelo estádio Mangueirão para os jogadores